Turizm haftası ilgi çekti

Emre KOLTUK/TRABZON,() -TRABZON'da turizm haftası kapsamında oluşturulan stantlarda ilçeler yörelerini tanıtımlarını sürdürüyor. Kentin tarihi ve turistik mekânlarının da yer aldığı fotoğraf sergisi, ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

15-22 Nisan turizm haftası nedeniyle Trabzon'da organize edilen tanıtım etkinlikleri devam ediyor. Atatürk Alanı'nda Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde, ilçeler kendi yörelerine özgü ürünlerinin bulunduğu stantlarda bölgelerini tanıttı. Yöresel el nakışları, dekoratif ev aksesuarları, kilim, yöre motifi taşıyan çanta gibi birçok ürünün yer aldığı sergiye ilgi de yoğun oldu. Şehirde bulunan tarihi ve turistik yerlerin fotoğraflarının da sergilendiği alanda yöresel halk oyunları gösterileri de, bölgeyi ziyarete gelen yerli-yabancı turistlerinde beğenisi topladı. Kemençe eşliğinde oynanan folklor gösterilerine zaman zaman vatandaşlarda eşlik ederek horon oynadı. Kutlamalar renkli görüntülere de sahne oldu.

Otalama günde 5 bin kişinin ziyaretçi akınına uğrayan program 22 Nisan'da sona erecek.

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