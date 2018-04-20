Turizm Fakültesi'ne yüksek lisans programı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - MANAVGAT Turizm Fakültesi'nde 'Sürdürülebilir Turizm Yönetimi' konusunda yüksek lisans programı açılacak.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Senatosu tarafından Manavgat Turizm Fakültesi'nde 'Sürdürülebilir Turizm Yönetimi' konusunda yüksek lisans programı açılması kararlaştırıldı. Manavgat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, AÜ Senatosunun yaptığı toplantıda, fakültede 'Sürdürülebilir Turizm Yönetimi' adlı tezli ve tezsiz yüksek lisans programının açılmasını kararlaştırdığını söyledi. Prof. Dr Hacer Bakır Sert, “Multidisipliner bir program olan 'Sürdürülebilir Turizm Yönetimi' Türkiye'de sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunuyor. AÜ senatosunun aldığı kararı Yüksek Öğrenim Kurumu'nun onaylanması halinde AÜ Manavgat Turizm Fakültesinde açılabilecek. Yüksek lisans programının açılması konusunda verdiği destek nedeniyle başta sayın rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'a ve AÜ Senatosu üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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