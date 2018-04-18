Turhal Şeker Fabrikasının satın alınması pancar çiftçisini mutlu etti

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker Fabrikasının özelleştirme ihalelerinde Turhal Şeker Fabrikasını da bünyesine katması, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları çalışanları tarafından mutlulukla karşılandı.

İhale sonrası Kayseri Şeker Fabrikasına gelen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının çalışanları, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından fabrika girişinde coşku ile karşılandılar. Başkan Akay yaptığı konuşmasında, "Görüyorum ve anlıyorum ki hepiniz gerçekten çok heyecanlı ve mutlusunuz. Allah bu mutluluğu daim eylesin. Bugünlere kolay gelinmedi 7 yıllık bir mücadeleyi biz hep birlikte ortaya koyduk. Bu mücadelenin elde edilen başarıların taçlanması gerekiyordu. Allaha şükür olsun şimdi Turhal Fabrikası ile bu taçlanmayı gerçekleştirdik. Kayseri şeker olarak biz bu sektörün en güçlü kuruluşuyuz. En güçlü kuruluşu olarak varlığımızı sürdüreceğiz ve tecrübemizi birikimimizi bu sektörün diğer fabrikalarına aktaracağız" ifadelerini kullandı.

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