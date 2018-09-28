Turhal Şeker'de kireç ocağı dualarla faaliyete geçti

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker Fabrikası tarafından satın alınan Turhal Şeker Fabrikası’nın 85'inci kampanya dönemi açılışı öncesinde kireç ocağı dualar eşliğinde faaliyete geçti.

Kireç ocağının ateşlenmesi törenine, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar katıldı. Akay'ın konuşmasından sonra dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesilerek, kireç ocağında ateşleme yapıldı.

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