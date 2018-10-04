Turhal'da ilkokul öğrencileri hayvan barınağı ziyaret etti

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () TOKAT'ın Turhal ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde ilkokul öğrencileri Turhal Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle çeşitli okullarda öğrenim gören ilkokul öğrencileri Turhal Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler hayvanlarla yakından ilgilendi. Çocukların hayvan barınağı ziyaretinden oldukça memnun olduğunu belirten Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü okullarımızdan çocuklarımız hayvan barınağımızı ziyarete geldiler. Hayvanlar bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler, ağızları var dilleri yok, kendilerini ifade edemiyorlar. Biz yöneticilerin mutlaka hayvanların yaşam alanlarını güzelleştirmemiz lazım. Dünyamızı onlarla paylaşmamız lazım. Haber bültenlerinde Türkiye'nin bir çok yerinde hayvanlara yapılan eziyetleri görünce üzülüyor, kahroluyoruz. Hükümetimizin yasalarla hayvanları koruma altına aldığını biliyoruz. Cezalarında ağır olduğunu biliyoruz ama bunun önüne geçilemiyor. Önemli olan vicdanlara sesimizi geçirebilmek. Biz Turhal'da bunu sağladık." dedi.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç ise, "Turhal da çalışmaya başladığımız günden bu yana çok güzel gelişmeler oluyor. Bölgedeki belediyeler arasında Turhal Belediyesinin ilk sırada geldiğini söyleyebilirim. Kanun ve görev bir tarafa ne gerekiyorsa yapalım diyen bir başkana sahibiz. Bunun için çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilkokul ve anaokulu öğrencileri hayvan barınağındaki hayvanlara mama dağıttı. Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ise bu duyarlıkları için çocuklara okuma kitabı hediye etti.

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