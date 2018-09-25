Turhal'da 5 bin kişilik aşure dağıtıldı

TOKAT () - TOKAT'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından Merkez Cami ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram eden Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Muharrem ayının dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay olduğunu belirterek, ''Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz aşurenin kardeşlik ve barışa hizmet etmesini temenni ediyorum'' dedi.

Muharrem ayı boyunca oruç tutan vatandaşlar için Cemevlerinde de iftar yemeği verildiğini belirten Başkan Bekler aşurenin herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, ''Biz de bu geleneği yaşatarak vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Muharrem ayı vesilesiyle çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz toplumsal barışın ve kardeşliğin daha sağlam temellere oturmasını diliyorum. Aşure günü dolayısıyla bir arada bulunduğumuz tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum'' diye konuştu.

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