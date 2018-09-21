Turhal Belediyesinden simitçilere gece denetimi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TURHAL Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki simit fırınları denetlendi.

Kent merkezinde bulunan fırın ve unlu mamül üreten iş yerlerine Turhal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı 05.00 sıralarında denetim yapıldı. Yapılan denetimde iş yerlerindeki genel temizlik, iş yerlerinin ruhsatı ve çalışanların portör muayeneleri ile çalışma belgeleri incelendi.

Turhal Belediyesi zabıta komiser Hasan İçleroğlu, "Okulların açılmasıyla birlikte üretimlerde de artış oldu. İnsan sağlığını etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak için denetimlerimizi arttırmış bulunuyoruz. Özellikle sabaha karşı yaptığımız denetimler daha sağlıklı oluyor" dedi.

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