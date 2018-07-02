Turhal Belediyesi yatırımlara devam ediyor

TOKAT,() - TOKAT'IN Turhal ilçesi belediyenin yapmış olduğu yatırımlarla her gün gelişmeye devam ediyor.

2017 yılının Turhal için yatırım yılı olarak geçtiğini ifade eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde 30 kilometre alt yapı yaptık. Bu alt yapıya 10 milyon lira harcadık. Turhal'da daha önce zamanında alt yapıya yatırım yapılmamıştı. Alt yapı riskli bir yatırımdı. Parayı toprağın altına gömersiniz, her tarafı kazarsınız ve insanlar bu kazılardan rahatsız olurlar. Ama biz bütün bu riskleri göze alarak 30 km'lik alt yapıyı 1 yılda döşemeyi başardık'' dedi.

ASBESTLİ BORULAR DEĞİŞTİ

Yapılan 30 km'lik alt yapının 20 kilometresinin eski su borularının yenilenmesi olduğunu söyleyen başkan Bekler, "Bunun 20 km'lik kısmı eski su borularının yenilenmesi oldu. 10 km'lik kısmı ise yağmur suyu hatlarının döşenmesi oldu. Turhal'da asbestli boru bırakmadık hatlarını değiştirdiğimiz bölgelerden artık arıza haberleri almıyoruz" dedi.

SON 4 YIL İÇİNDE 80 BİN TON ASFALT

Asfaltı yenilenmeyen mahalle kalmadığını belirten Başkan Bekler, "2017 yılında tek seferde 70 bin ton asfalt döşedik. Bizim son 4 yılda yapmış olduğumuz parke çalışması 250 bin metre kare yani 4 yıl içerisinde 600 bin metre kare parke çalışması yapmışız. Orantıya vurduğumuz zaman bizden önceki belediye başkanları 10 yılda 250 bin metre kare parke döşemiş ama biz sadece 1 yıl içerisinde 2017' de 350 bin metre kare parke döşedik. Asfalt ve parke çalışması yanında doğalgazı götürmediğimiz mahalle kalmadı. Tüm mahalelerimiz şuanda doğalgazını almış durumda. Ayrıca sosyal etkinlikler kapsamında ise 4 yıl içerisinde 300 salon programı gerçekleştirdik" dedi.



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