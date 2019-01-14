Turhal Belediyesi personeli, güvercinlere sahip çıktı

Halil İbrahim YEL/TOKAT () - TOKAT’ın Turhal İlçesinde havaların soğuk olması dolayısıyla Belediye binasına sığınan güvercinlere belediye çalışanları sahip çıktı.

İlçe merkezinde bulunan belediye binası çatısı ve camlarının önünde kardan ve soğuktan sığınmaya başladı. Belediye çalışanları bina etrafında uçuşan ve pencere önlerine konan güvercinlere beslenmesi için yem bıraktı.

Turhal Belediyesi, Basın Yayın Birimi personeli Aykut Zor, ''Turhal Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan tüm canlılara merhamet duygusuyla hizmet ediyoruz. Her zaman yaptığımız gibi bu günde soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan güvercin dostlarımız için pencerelerimizin önüne yemler ve buğday taneleri bırakıyoruz. Güvercinler bizim mesai arkadaşımız bizler gibi buradalar bizler evlerimize gittiğimizde binamızın bekçisi onlar. Bir yandan belediyemize sahip çıkarken bir yandan da çalışma tempomuza eşlik ediyorlar ve bizlere de terapi gibi geliyor onlar ile eğlenmiş oluyoruz'' dedi.

Turhal'da son yılların en soğuk kış günlerinin yaşandığını söyleyen Belediye çalışanı Serkan Aytan, ''Turhalımızda son yılların en soğuk kış mevsimi yaşanıyor. Belediye olarak sokak hayvanlarına yiyecekler bırakıyoruz, onları elimizden geldiği kadar tok tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çatılarda, pencere önlerinde olan güvercin dostlarımızda var. Güvercinleri de elimizden geldiği kadar yemliyoruz, besliyoruz hatta acıkanlar arada camları tıklatıyorlar o kadar yakın bir bağ oldu aramızda nihayetinde Rabbimizin bizlere emaneti, elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz'' diye konuştu.

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