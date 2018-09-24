Turgutreis Tabyası'nda çevre temizliği yaptılar

ÇANAKKALE Güç Birliği Platformu üyeleri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla Turgutreis Tabyası'nda gerçekleştirilen çevre temizliğinde, 1 kamyon çöp toplandı.

Çanakkale Güç Birliği Platformu Yaşlılar Komisyonu öncülüğünde, merkeze bağlı Güzelyalı Köyü yakınlarında bulunan Turgutreis Tabyası'nda, hafta sonu çevre temizliği etkinliği yapıldı. Eldivenleri giyen ve eline poşet alan platform üyeleri ile gönüllü vatandaşlar, tabya çevresini temizledi. Etkinlikte 1 kamyona yakın çöp toplandı. Temizlik sırasında atık olarak çok sayıda şişe, piknik malzemesi ve sigara izmariti toplandı. Bir kamyona yüklenen çöpler, şehir çöplüğüne bırakıldı.

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