Turgutlulu çocuklara Irlamaz jesti

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu ilçesine kazandırılan Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı'nda bulunan oyun gruplarının eğitim sezonunun açılmasıyla birlikte çocuklara 3 hafta boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan projeyle tekrar sosyal hayata kazandırılan Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı, Turgutlulu vatandaşların ilgisini gördü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Irlamaz'da konuşlandırılan oyun gruplarının okulların açılması nedeniyle motivasyon olması için çocuklara 3 hafta boyunca ücretsiz olacağını söyledi. Başkan Ergün, "Okulların açılmasıyla çocuklarımıza motivasyon olması düşüncesiyle bu uygulamayı yapıyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımıza bir kez daha yeni eğitim-öğretim yılının başarıyla dolu geçmesini diliyorum" diye konuştu.

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