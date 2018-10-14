Turgutlu’da 'Hayatın başında, kaskın nerede?' projesi tanıtıldı

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerinin kask takmalarına yönelik başlatılan 'Hayatın başında, kaskın nerede?' projesinin tanıtımı yapıldı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, motosiklet sürücülerinin kask takmalarına yönelik başlatılan 'Hayatın başında, kaskın nerede?' projesinin tanıtımı bugün saat 16.00'da kortej yürüyüşüyle yapıldı. Yürüyüşe Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, CHP İlçe Başkanı Yakup Çilel, İYİ Parti İlçe Başkanı Av. Nilay Yaşır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, profesyonel ve amatör motosiklet sürücüleri ve vatandaşlar katıldı. Tanıtım kapsamında Yunus ve motorize trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu motosikletliler Atatürk Bulvarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na kadar sürüş yaptı. Protokol üyelerinin kask takarak objektiflere poz verdiği etkinlikte kazaya karışan ağır hasarlı motosikletler de sergilendi. Katılımcılara Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından katılım ve teşekkür belgesi verildi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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