Turgutlu tarihinden 52 yıllık bir kesit sergilendi

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 1875'ten 1922'deki Turgutlu yangınına kadar geçen zaman içerisindeki şehri, düşman işgalinden kurtuluşu, yangın öncesi, yangın günleri ve sonrasını gösteren fotoğraflar ilk kez sergilendi.

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, şehrin tarihi için büyük önem arz eden 'Turgutlu Tarihinden 52 Yıllık Bir Kesit / 1875-1927 Yılları Arası Turgutlu Fotoğrafları' adlı sergi Kent Müzesi'nde açıldı. Büyük ilgi gören sergide 42 fotoğraf sergilendi. Serginin açılışına MHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Kenan Peşternik, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. İşgal yılları döneminde kaçan Yunanlar'ın ateşe verdiği Turgutlu'nun yer aldığı fotoğraflar, ilk kez sergilendi. Sergide Turgutlu'nun yangından sonra hasar gören evleri ve sokakların fotoğrafları yer aldı.

Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu tarihinden 52 yıllık bir kesidini fotoğraflarla anlatan serginin çok anlamlı olduğunu belirtip, "Geçmişinizi ne kadar bilirseniz geleceğe o kadar sağlam adımlarla ilerliyorsunuz. Turgutlu'nun hangi aşamalardan geçtiğini, o günkü çileleri, sıkıntıları anlatan çok önemli olan bu fotoğraf sergisinin açılmasından gurur duyuyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla da sergiyle ilgili bilgi verip, "Yangından önce nasıl bir Turgutlu vardı? Kastettiğimiz yangın 1922'de Yunan ordusunun Turgutlu'da çekilirken çıkarttıkları ve şehri tamamen küle çeviren yangındır. O yangının harap ettiği şehrin nasıl bir hale geldiği ve sonrasında 1927'ye varana kadar, 5 yıl içerisinde Turgutlu yeniden nasıl imar edildi, kısacası 42 fotoğrafta anlatılmak istenen budur. Tarihi 1875'lerde başlayan 3 fotoğraf yangın öncesi günlerini gösteriyor. 1922-1923'te yangının hemen sonrasını anlatan 20 civarında fotoğrafımız var. Son olarak 1927 yılına ait 15 fotoğrafla yangın sonrası 5 yıl içinde Turgutlu'nun nasıl ayağa kaldırıldığını anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), ()

FOTOĞRAFLI