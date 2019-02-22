Turgutlu'nun renklerini tuvallerine taşıdılar

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Belediye Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, resim öğretmeni Emine Kozak önderliğindeki çalışmalarını tamamlayan 22 kursiyerin yaptığı tablolar 'Turgutlu'nun Renkleri' adı altında açılan karma sergide beğeniye sunuldu.

Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına MHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kara, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yaşar Kocatürk, kurs öğretmeni Emine Kozak, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. 22 kursiyere ait toplam 44 tablonun yer aldığı serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Birçok vatandaşımızın, günlük yaşamından fırsat bularak duygularını ve düşüncelerini tuvallere yansıttığını görüyorum. Belediyecilik sadece yol ve kaldırım yapmak değildir. Sosyal belediyecilik anlamında etkinliklerin ve bu tür sergilerin arttırarak devamı konusunda Turgutlu Belediyesi olarak böyle bir iradeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde hem kursiyer sayımız hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde kültür etkinlikleri ile alakalı bağımsız bir binayı da sizlerin kullanımına açacağımızı da belirtmek istiyorum" dedi.

Konuşmasının ardından beraberindekilerle açılış kurndelesini kesen Başkan Şirin, sergiyi gezdi, çeşitli teknik ve boya türmeri ile yapılan resimler hakkında bilgi aldı. Başkan Şirin, sergide tablosu bulunan kursiyerle günün anısına toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Sergi, 28 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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