Turgutlu'da Yörükler şenlikte buluştu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2'ncisi bu yıl düzenlenen Yörük Şenliği renkli görüntüler sahne oldu.

Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği'nin Turgutlu Belediyesi'nin desteğiyle, kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde düzenlediği 2. Yörük Şenliği'ne,

MHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Turgutlu Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgüt temsilcileri ve mahalle muhtarları ile çok sayıda Turgutlulu katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan şenlikte konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Ne mutlu ki yine böylesi güzel bir etkinlikte Yörüğü, Arnavutu, Çerkezi, Boşnağı bir aradayız. Her zaman dediğim gibi sofrasında bereket, çadırında hasret, sözlerinde samimiyet olan Yörüklerimiz'in hepimizi birleştirici samimiyetiyle bugün buradayız, sizlerleyiz. Bugün, kıtalara hakimiyet kurmuş imparatorluğun ardından filizlenerek koca bir çınar haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam köklerinden biri olan Yörüklerimiz ile kucaklaşıyor, dostlarımızla hasret gideriyoruz. Bizler, bugün toplum olarak daha güzel günlere ulaşabilmemizin, ülkemizin dünyadaki saygınlığının daha da artmasının ancak kendi değerlerimize, milli kültürümüze sahip çıkmakla mümkün olabileceği inancındayız" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Şirin, kazanın başına geçip, etkinliğe katılanlara aşure dağıttı. Şenlik, halk ozanları tarafından türkülerin seslendirilmesi ve etkinliğe katılanların zeybek oynanması ile devam etti.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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