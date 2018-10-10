Turgutlu'da 'güven ve huzur' denetimi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yapılan 'Turgutlu Güven Huzur-4' adlı denetimde, şüpheli kişilerin kimlikleri ile araçlar ve işyerleri kontrol edildi. Aranan 5 kişi gözaltına alınırken, çeşitli ihlaller nedeniyle 36 sürücüye para cezaları kesildi.

Turgutlu genelinde polis ve jandarma ekipleri, 180 personelin katılımıyla, dün (salı) saat 21.00- 23.00 arasında denetim yaptı. Denetimde, 1215 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. 24 işyeri ve 146 araç denetlendi. Denetimde 2 çalıntı motosiklet, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 boş şarjör ele geçirildi. 36 sürücüye, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 25 bin 741 TL ceza kesildi. Ayrıca 8 motosiklet trafikten men edildi. Hırsızlık suçundan aranan A.K, basit yaralama suçundan aranan U.Ç., silahla tehdit suçundan aranan H.Y., yaralama suçundan aranan F.B. ve basit yaralama suçundan aranan S.İ. adlı 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

İlçede bu tür denetimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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