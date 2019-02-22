Turgutlu'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

MANİSA'nın Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde (ADSM), olası doğal afet ve yangın durumlarında personelin hazırlıklı olabilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Turgutlu ADSM'de, olası doğal afet ve yangın durumlarına hazırlıklı olunması amacıyla eğitim ve tatbikat yapıldı. ADSM Sivil Savunma Birimi ve Acil Afet Birimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekibi, tatbikata katıldı. Sivil Savunma ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) konularında eğitim verildi. Senaryo gereği, meydana gelen depremde ispirto ocağı düşünce, polikliniklerde yangın çıktı. Hastanenin yangın algılama sisteminin devreye girmesiyle tüm personel, acil durum gereği binayı tahliye etti. Yangın söndürme ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binada yaralı ve baygın personel ise kurtarma ekiplerince tahliye edildi. Durumdan haberdar edilen 112 ekipleri, yaralıları hastaneye sevk edince tatbikatta sona erdi. Ayrıca, Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü personelleri tarafından yangın tüpü kullanımı ve müdahalesi uygulamalı anlatıldı.

Turgutlu ADSM Başhekimi Güven Tahtacı, "Hastanemizin yangın ve afet risklerine hazırlıklı olunması bakımından kurumlar arası işbirliği halinde icra ettiğimiz tatbikatla, hasta ve personel tahliyesi, kurtarma ve söndürme eğitimlerinin yapıldığını, tüm ekip ve personelin hareket kabiliyetinin ölçülmesi, bilgi ve bilinçlerinin artırılması, hastane afet planının test edilerek noksanlıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Başarılı bir tatbikat oldu" dedi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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