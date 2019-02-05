Turgutlu'da 'Cumhur İttifakı' seçim çalışmalarına başladı

CUMHUR İttifakı'nın adayı olan Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, seçim çalışmalarına başladı.

Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgay Şirin, eşi Bahar Şirin ve partililerle birlikte AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Şirin'in ziyaretinde MHP Turgutlu İlçe Başkanı Gürhan Bostancı, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, AK Parti eski Milletvekili Süleyman Turgut, Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe, AK Parti Turgutlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser de hazır bulundu. Belediye Başkanı Şirin, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı önünde AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek ve partililer tarafından karşılandı.

Balkon konuşması ile partililelere seslenen AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, Cumhur İttifakı'nın memleket meselesi olduğunu belirtip, "Kimse vatandaşların aklıyla alay etmesin. Cumhur İttifakı'nın ruhuna yakışan şekilde hareket ederek Turgay Şirin başkanımızla 31 Mart seçimlerini kazanacağız" dedi.

Belediye Başkanı Turgay Şirin de, "Kısıtlı imkanlarla var gücümüzle çalıştık. Eksik kaldığımız yerler oldu, tamamladık. Yavaş olduğumuz yerler oldu, hız verdik. Sadece göz boyamaya yani makyaja dönük işlerle değil; tepeden tırnağa Turgutlumuz'un çehresini ve vizyonunu değiştirerek hizmetlere imza attık. Bize 'Bir belediye başkanı için alt yapı çalışmalarına mesai harcamak her zaman risktir, seçim kaybettirir' dediler, çekinmedik. Çünkü bizim derdimiz vatandaşımızın çocuklarımızın hemşerilerimizin sağlığıydı, geleceğiydi. Biz Turgutlumuzda icraatları yapmaya çalışırken 1 milletvekilimiz vardı şimdi Cumhur İttifakı'yla 6 milletvekilimizin gücünü alacağız inşallah. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve kendi özkaynaklarımızla Turgutlu'ya hizmet ederken, şimdi hükümetimizin de desteğini; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğini, AK Parti'li siz kardeşlerimizin, MHP'li ülkücü kardeşlerimizin de desteğini alacağız. Şehrimize daha çok hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm bunları MHP'li ve AK Parti'li kadrolarla bir yumruk olarak, kol kola gerçekleştireceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Bilge Lider Devlet Bahçeli, vatanımızın bekası için yedi düvelle baş ederken bize düşen, yollara düşerek tek tek kapı kapı dolaşarak bu derdi anlatıp olanların ellerini güçlendirmektir. Bizim koltuk kavgası gibi bir davamız, derdimiz olamaz. Elbetteki eksiklerimiz olacak bunları beraber tamamlayacak, güzel icraatlara imza atacak, ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı'na gölge düşürmeyeceğiz, laf getirmeyeceğiz, büyük fotoğrafı göreceğiz. Burada değil koltukları feda etmek kendimizi de feda ederek vatanımızın bekasını önde tutacağız" dedi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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