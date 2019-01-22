Turgutlu'da 10 hükümlü okulların ihtiyaçlarını giderecek

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın protokolüyle, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 7 okulda temizlik, boya ve tadilat çalışmalarına başladı.

Turgutlu ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan 10 hükümlü, Samiye Nuri Sevil İlkokulu'nun temizlik, boya ve tadilat ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya başladı. Etkinlik için düzenlenen programa; Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yasef Tuna Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fikri Çetinkaya, Samiye Nuri Sevil İlkokulu Müdürü Mustafa Yalçın, Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdür vekili Hüseyin Kızmaz katıldı.

Toplamda 10 hükümlünün, Turgutlu genelinde bulunan 19 Mayıs Ortaokulu, Hasan Üzmez Ortaokulu, Samiye Nuri Sevil Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Yedi Eylül Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda da çalışma yapacakları belirtildi.

Kaymakam Uğur Turan, "Bu hem eğitime destek için hem de bu arkadaşlarımızın tekrar topluma dönme adına rehabilitasyonunu sağlamak için çok değerli. Okullarımızda hizmet veren arkadaşlarımıza tekrar topluma dönmelerini mutlulukla karşılıyoruz" dedi.

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), ()

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