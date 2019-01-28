TÜRGÖK'ün kurucusu Gültekin Yazgan anıldı

TÜRKİYE Görme Özürlüler Kitaplığı'nın (TÜRGÖK) kurucusu Gültekin Yazgan, ölümünün 7'inci yılında oğlu Yankı Yazgan ile Doğan Cüceloğlu'nun katılımıyla anıldı.

TÜRGÖK'ün kurucusu Gültekin Yazgan'ı ölümünün 7'inci yılında anmak için Mimarlar Odası'nda bir toplantı düzenlendi. Anma toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nın Gültekin Yazgan öncülüğünde kurulduğuna değinen TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, "Gültekin Yazgan'ın hayatı boyunca hayalini kurduğu kitaplığın açılışının üzerinden 15 yıl geçti. Eşimden devraldığımız bu bayrağı daha yukarı taşımak, onun hayallerini hayata geçirmek ve devam ettirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gültekin Yazgan'ın büyük umutlarla açtığı kitaplık her geçen büyüyor, ailemize yeni kitaplık üyeleri ve gönüllüler katılıyor. Bu kitaplığınaçılmasındaöncülükeden Gültekin Yazgan'ı saygıyla anıyoruz" dedi.

Anma töreni, Tülay Yazgan'ın yaptığı konuşmadan sonra Yankı Yazgan'ın moderatörlüğünde Doğan Cüceloğlu ile karşılıklı konuşma ile devam etti. Gültekin Yazgan'ın hatırasına olan özlemini ve kitaplığın onun en büyük hayali olduğunu dile getiren Doğan Cüceloğlu, "Okumanın insanın yolunu aydınlatacağına inanır ve bu kitaplık için elinden gelenin daha fazlasını yapardı. Her insanın kendisi için kahramanı vardır. Benim içinise kahraman; yaptıklarından dolayı Gültekin ve Tülay Yazgan'dır. Bu yüzden de yazdığım kitabın adını 'Onlar Benim Kahramanım' olarak belirledim. Gültekin ve Tülay Yazgan yaptıkları ile insanlara yol göstermiş ve görme engellilerimizin hayatı anlamasına katkı sağlamışlardır. Onun aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum" dedi.

Toplantıya katılanlarınların da sözaldığı bölümde ise Gültekin Yazgan ile olan anılar ve TÜRGÖK ile ilgili konular konuşuldu.

İZMİR, ()

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