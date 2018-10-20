Türel: Yörük Köyü Boğaçayı'nda yapılacak

ANTALYA, () - ANTALYA Yörükler Derneğini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Yörük kültürünün yaşatılması için yapmayı planladıkları Yörük Köyü'nün Boğaçayı Projesi kapsamında, dağın eteklerinde, ormanlık alanın içerisinde inşa edileceğin kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Yörükler Derneği üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kocabaş ve dernek üyeleri katıldı. Başkan Türel yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün önemine değindi. Yörük kültürüne sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Başkan Türel, "Milli ve manevi değerler bir devletin bir toplumun çimentosudur. Geleneğimize göreneğimize sahip çıkacağız" dedi.

Antalya'da Uluslararası Yörük Festivali'ni başlattıklarını kaydeden Başkan Türel, "25 yıldır devam eden ulusal etkinliği uluslararası boyuta taşıdık. Biz Uluslararası Yörük Festivali başlatacağımızda Antalya'da bir kesim bana 'gericilik, yobazlık yapıyor' iftirası attı. Biz yaptığımız işten eminiz. Birileri içki festivalleri yapıp 'çağdaşlık, modernlikten' bahsediyorsa, bizim yaptığımız Yörük festivaline 'yobazlık' diyorsa kimse kusura bakmasın önce karşısında Menderes Türel'i görür. Eğer bira festivali yapmak çağdaşlıksa batsın sizin çağdaşlığınız. Yörük festivali yapmak gericilikse yaşasın benim gericiliğim" dedi.

BOĞAÇAYI'NDA YÖRÜK KÖYÜ

Başkan Türel, 'Yörük Köyü' yapacaklarını da söyledi. Yörük Köyü ile Yörük hayatının olduğu gibi yansıtılacağını belirten Başkan Türel, “Üniversitemizle işbirliği halindeyiz. Yörük köyü yapıyorken geçmişte o köylerde Yörüklerimiz nasıl yaşıyorsa o yaşamı orada adeta canlandıracağız. Aynı giysi, kıl çadır, gözleme, yayık ayranı... Bütün dünyaya da tanıtacağız. Yörük Köyü için Düzlerçamı'nda bir alan tahsis etmiştik. Ancak bazı sorunlar nedeniyle oradan vazgeçtik. Şimdi ilk kez açıklıyorum. Yeni adresimiz Boğaçayı Projemiz kapsamında. Hemen dağın eteklerindeki orman alanın içerisinde doğayı koruyan kendi Türk kültürünü yaşatan bir alanda olacak" dedi.

'BENİM İÇİN ÖNCE ANTALYA'

Evrenseki'deki Yörük Müzesi'ni herkesin görmesi gerektiğine işaret eden Başkan Menderes Türel, "Biz Evrenseki'de Yörük Müzesi hizmete açtık. Kendi değerlerimizi gelecek nesillere taşımak için oraları çocuklarımıza, gençlerimize göstermeliyiz. Biz olmayınca bu hizmetlerin olmadığını Antalya'da gördük. Milletin ne ile uğraştığını gördük. Lay lay lom belediyeciliği yapıldı. 11 kavşak ve 11 kilometre raylı yaptık. 27 kavşak bitti 35'e tamamlıyoruz. Biz olmasaydık yine olmazdı. 18 kilometre raylı sistem ekledik. 25 kilometre de Varsak'tan Antalya'nın raylı sistem hattına ekliyoruz. Varsak-Otogar güzergahında yılbaşından önce treni yürütmek için hedefimiz var. Vagonlarımız yılbaşında ya da ocak ayında en geç Varsak'a kadar, otogara kadar çalışıyor olacak ve sisteme bağlayacağız. Şimdi önümüzde metro var. Antalya'ya bunlar yakışır. Verdiği her sözü yerine getiren bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Benim için önce Antalya" diye konuştu.

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