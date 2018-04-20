Türel: Yaşam ve mekan kalitesi yüksek bir Antalya için çalışıyoruz

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, yaşam ve mekân kalitesi yüksek bir Antalya oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Türel, mega projelerle Antalyalıların istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret ederken, marka kent Antalya'nın dünya vitrinindeki yerini güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ak Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şehrim 2023' Çalıştayı Antalya'da başladı. Çalıştaya Ak Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Menderes Türel, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 büyükşehirde vatandaşlarımızı dinlemek üzere uğurlanan 'Şehrim 2023 Otobüsü'nün bugünkü durağı güzel şehrimiz Antalya. Halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit etmeye geldiniz. Ak Parti kurulduğu günden bu yana daima ortak akıl ve istişareye önem veren ve istişare kanalını da açık tutan bir siyasi parti. Çevre ve şehircilik hususunda vatandaşın neleri merak ettiğini tespit etmeye yönelik Şehrim 2023 projesi de bunun en açık göstergesi."

ANTALYA ÇOK YERİNDE BİR KARAR

Yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramlarından yola çıkarak geliştirilen bu projenin Antalya'da yapılıyor olmasının çok yerinde bir karar olduğunu kaydeden Türel, “Türkiye'de son 50 yılda birçok şehrimizin kimliksiz şehir olarak inşa edildiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Sosyalleştiren, disipline eden ve öğreten adeta yaşayan bir organizmadır şehirler. Bunu yapamayan şehir insan ruhunu eksik bırakır. Bir şehrin kimliği o şehirde yaşayanların da kimliğidir aynı zamanda. 'Şehir medeniyettir' derken, bu cümlemizi dolduran faaliyetler ve hizmetler yapmak gerekiyor" diye konuştu.

ÇEVRE HASSASİYETİ OLAN BİR ANTALYA

Başkan Türel, şöyle devam etti:

“Antalya'nın önceliği turizm ise elbette bizim yapacağımız da doğru bir yol çizerek, bu kentin taşıyabileceği turizm karakterini ona göre güçlendirmektir. Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle öne çıkan Antalya'ya bir sanayi şehri karakteri yükleyemezsiniz. Elbette sanayi de Antalya'nın içerisinde olacak ama muhakkak ana karakter turizm ve tarımsa o zaman bunlara zarar vermeyecek, çevre hassasiyeti olan sanayiyi Antalya'da düşünmek durumundayız."

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 'Şehrim 2023' çalıştayında, şehrin önceliklerinin ve vizyonunun belirlenmesi, kriterlerin gözden geçirilmesi noktasında önemli olduğunu söyledi. Şehirlerin dört duvar yapılardan ibaret olmadığını belirten Karaaslan, şehirlerin ruhları olduğunu, insanların şehirlere katkı sağladığı gibi şehirlerin de insana çok katkısı olduğunu belirtti.

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