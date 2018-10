Türel, tekrar başkan seçilirse yapacağı projeyi açıkladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, aday gösterilip yeniden seçildiğinde, ilk projelerinden birinin, Büyük Liman ile Kundu arasında metro yapmak olduğunu söyledi. Türel, CHP'den büyükşehir belediye başkanı rakibinin kim olması istediği sorusunu, "Birinci belli, ikincinin kim olacağı önemli değil" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gündeme yönelik değerlendirme yaptı. Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde imar sorunu konusundaki çalışmaların planlamaya göre devam ettiğini belirten Türel, ocak ya da şubat ayında şerhlerin kaldırılacağını söyledi. Türel, "Kanun hazırlığı için gelecek hafta Ankara'ya gideceğiz. Orada görüşmeler yapacağız" dedi.

TÜREL'İN YENİ DÖNEM PROJESİ

2019 sonrası yapacakları en önemli çalışmalardan birinin metro olduğunu belirten Türel, ilgili bakanlıklardan gerekli izinleri aldıklarını kaydetti. Türel, "Allah nasip ederse, yeniden Antalyalıların teveccühü ile görev yapabilme şansımız olursa raylı sistemde dördüncü etabımız, Büyük Liman'dan Kırcami'nin kenarından geçerek Kundu'ya kadar metro planlıyoruz. Duraklarına kadar her şey belli. Onayları aldık. Antalya'nın dördüncü raylı etabı metro olacak. Bizim yönetimimiz dışında bu projelerin yapılmadığını biliyorsunuz. Biz ilk dönemimizde 11 kavşak yaptık, bizden sonra gelenler 1 tane ekleyemediler. 11 kilometrelik raylı sistem yaptık, 1 metre ekleyemediler. Antalyalılar teveccüh gösterirse bu projelerin Antalya'ya yapılmasını isterlerse, kentin hizmetkarı olarak bu projelerimizi yapmaya hazırız" diye konuştu.

ANTALYA'DA İTTİFAK OLACAK MI?

Yerel seçimler için üst düzey görüşmelerin devam ettiğini belirten Türel, bunun genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde uygulanabilirliğinin çok zor olduğunu ifade etti. Türel, şöyle devam etti:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul dışında her yerde aday göstereceklerini söyledi. Partimiz her yerde aday göstereceğini söyledi. Her iki parti her yerde aday gösterecekse bu ancak gönül ittifakı ile çözülür. Bu da tabanda birleşmeyi ifade eder. Yasal veya yazılı metne dayalı bir mutabakat yerel seçimlerde çok zordur. Muhalefet ne yapar bilemiyorum."

'BİRİNCİ BELLİ'

Bir gazetecinin CHP'den büyükşehir belediyesi adaylığı için karşısında kimi görmek istediği sorusuna Türel, "Hayırlısı olsun, birinci belli ikincinin kim olacağı önemli değil" karşılığını verdi.

'TÜRKİYE'NİN EN SORUNSUZ PROJESİ'

Türel, devam eden 55'inci Uluslararası Antalya Festivali'nin bütçesini de geçen senelere göre daha tasarruflu olmak kaydıyla planladıklarını söyledi. Sur Yapı'nın yürüttüğü Kepez-Sanral Projesi'nin Türkiye'nin en sorunsuz projesi olduğunu belirten Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde sıfır finansman problemi ile projenin tam gaz devam ettiğini aktardı. Türel, "Birçok projemiz, yalan ve iftira ile itibarsızlaştırmayla sürekli karşımıza çıkıyor. Toplumda bu projeye yönelik dezenformasyon kampanyası yürütülüyor. Ama görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin en sorunsuz projelerinden biri Kepez-Santral projesidir" diye konuştu.

'FELAKET TELLALLIĞI YAPANLAR'

2019 projelerine hazırlandıklarını belirten Türel, Antalya'da projelerin yarışmasını istediklerini söyledi. Türel, "Siyaset yarışmasın. Vatandaşlar, adayları projeleri ile mukayese etsin. 2019 projelerimize 2 senedir hazırlanıyoruz" dedi. Cumartesi akşamı Antalyaspor'un Galatasaray maçını izlemek için tribünde yer alacağını anlatan Türel, "Antalyaspor'a maşallah. Orada da felaket tellallığı yapanlar şimdi kaçacak yer arıyor" diye sözlerini tamamladı.

FOTOĞRAFLI