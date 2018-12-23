Türel: Sobacılar Çarşısı eski günlerine dönecek

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Sobacılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Başkan Türel, Sobacılar Çarşısı'nın eskisinden çok daha güzel günlere gelmesini sağlayacaklarını söyledi. Başkan Türel, yeni yıl nedeniyle kent merkezinde aydınlatma konusunda talebi olan esnaf ve odalarla, turizmcilere de tahsis konusunda destek vereceğini söyledi.

Antalya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nin organizasyonu ile Vali Münir Karaloğlu ve Başkan Menderes Türel, Demirciler Çarşısı diye bilinen Sobacılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Vali Karaloğlu ve Başkan Türel, geçen günlerde taşınan ayakkabıcı tamircisi esnafı ile taşınmaları devam eden sahaf esnafını ziyaret etti. Vali Karaloğlu ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, yıllardır kanayan yara haline gelen Sobacılar Esnaf'ının kira bedelleri ile ilgili sorunun aşılması ile birlikte esnafın rahatladığını belirterek Antalya'da üst düzey yönetim bazında çok iyi bir işbirliği olduğuna dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Vakıflarla yaşanan mülkiyet probleminin çözümünde gösterdiği gayreti anlatan Vali Karaloğlu, “Başkan Türel, bu işi kendine dert edindi. Ve gereğini yaptı. Takas karşılığı mülkiyetleri devraldı. Kira bedellerini de düşürdü. Büyük bir iş başardı. Esnaf rahatlamış oldu. Şimdi artık el sanatlarımızı yaşatmamız gerekiyor. Ben başkanımızı da birlik başkanımızı da kutluyorum. Şehrin avantajı şehri yönetenlerin yaptığı işbirliğidir. Bundan şehir kazanıyor" dedi.

TÜREL: DAHA DA İYİ HALE GETİRECEĞİZ

Başkan Menderes Türel de Antalya'nın özellikle el sanatları açısından korunması gereken en önemli hazinelerinden birinin Sobacılar Çarşısı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Sobacılar Çarşısı'nda ticari canlılığı, yaşam hareketliliğini göstermeye yönelik önemli adımlar attık. Sobacılar Çarşısı projemiz benim ilk dönemimde gerçekleşmişti. Ama sonrasında çok yaşayan bir merkez olamadı. Biz de bu canlılığı devam ettirmek için adımlar attık. AESOB ile işbirliğine gittik. Esnafımız için sicil irtibat bürosu açtık. Vakıflarla mülkiyet problemini çözdük. Ayakkabıcı ve sahaf esnafımızı buraya taşıdık. El sanatlarına dayalı esnafımızın medeni şartlarda çağdaş şekilde mesleğini icra etmelerini sağladık. Esnafımızın memnuniyeti bizi daha da mutlu ediyor. Eskiye göre işlerinin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Daha da iyi hale getirmeliyiz. Çeşitli desteğimiz sürecek. El sanatlarımızın otantik demirciler içi ve Sobacılar çarşımızın eski günlerinden çok daha güzel günlere gelmesini sağlayacağız."

ANTALYA YENİ YILA IŞIL IŞIL GİRECEK

Başkan Türel, yeni yıl nedeniyle Antalya'nın aydınlatılması ile ilgili hem esnaf odasının hem de ticaret odasının, esnafın işlerinin canlanması konusunda ve ticaretin gelişmesi adına talepleri olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün aydınlatma ürünlerini kullanarak aydınlatma çalışması yapacaklarını belirten Başkan Türel, şöyle konuştu:

“Esnafın talebine duyarsız kalmam mümkün değil. Antalya'nın hangi caddesini hangi meydanını istiyorlarsa esnaf odamız kendilerine tahsis edeceğiz. Geçmişte turizmcilerimizin böyle bir talebi oldu. Hem Antalya'nın aydınlatılması hem de yılbaşı turizminin gelişmesi yönünde bir talepleri olursa bu tahsisleri derhal yapacağımı bu vesileyle duyurmak isterim. Antalya'mızın daha güzel bir aydınlatma ile yeni yıla girmesini ben de çok isterim. Bu konuda belediyemizin imkanları doğrultusunda birlikte el ele vererek iyi bir netice alabiliriz. Ticaret odası başkanımız nereyi uygun görürse kendisine tahsis yapmak suretiyle cadde ve meydanı aydınlatmasını gerçekten çok doğru bir tercih olarak düşünürüm ve desteklerim. Sayın valimizin de önerisiyle esnaf odamız kapalı yolun aydınlatılması hususunu kabul etti. Aynı adımı ticaret sanayi odamızdan bekliyorum. Cumhuriyet meydanını da ticaret odamız yapabilir. Ayrıca Antalya'dan turizmden kazancını sağlayan otellerimiz, turizm sektöründeki arkadaşlarımız Antalya'nın caddelerini, sokaklarını, meydanlarını aydınlatmak isterlerse sponsorluklarını da isimlerini yazmak suretiyle en güzel şekilde sağlayarak onlara da gereken desteği veririz."

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