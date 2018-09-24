Türel: Projelerimizin hiçbirinden vazgeçmedik

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projelerinin hiçbirinden vazgeçmediklerini söyledi. Yeni dönemde adaylığı merak edilen isimlerin başında gelen Türel, “Antalya'nın hizmetkarı olmanın şerefini yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda yarın ölecekmiş gibi ibadet, ama hiç ölmeyecekmiş gibi hizmet anlayışını ortaya koyuyoruz. O yüzden yerel seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla, Katar'da önemli yatırımlara imza atan Team Capital Doha ve Admares UK şirketleriyle bir araya gelen Türel, belediyenin hazırladığı projelere yatırım yapmaları için şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Türel, "Sadece Katarlı yatırımcılarla görüşmüyoruz, ulusal ve uluslararası, Antalya'daki projelerimize ilgi gösteren bütün yatırımcılarla yoğun görüşme trafiğimiz var. Antalya'da birçok projeyi kentimize kazandırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Kruvaziyer Liman, Sinema Stüdyoları, Yat Limanları, Üçüncü Etap Raylı Sistem ve 4'üncü etapta metro Antalya'nın gündeminde olacak. Bu projelerimiz için Çin'den Katar'a, Katar'dan Avrupa'ya kadar önemli yatırımcılarla görüşüyoruz. İlgi gösterdiklerini söylüyorlar. Bu görüşmeleri nihai bir aşamaya getirdiğimizi söyleyemem. Dünyanın dört bir yanında önemli faaliyetler gösteren firmalar ile projelerimize ilgi duyuyor" diye konuştu.

KRUVAZİYERDE YATIRIM DANIŞMANI TÜRKİYE SANAYİ KALKINMA BANKASI

Kruvaziyer Liman projesinde yatırım danışmanlığı ihalesinin tamamlandığını belirten Menderes Türel, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın bu ihaleyi kazandığını aktardı. İhale şartnamesi üzerinde çalışıldığını anlatan Türel, “Ulusal ve uluslararası firmalarla yoğun görüşme temposu içindeler. Taslak ihale şartnamesi de tamam. Görüşmeler tamamlandığında Kruvaziyer Liman için ihaleye çıkacağız. Yat Limanı projesinde de bakanlıklar arasındaki görüşmeleri sonuçlandırmaya çalışıyoruz. O da tamamlandığında elbette Yat Limanı projelerimiz de oluşmuş olacak" dedi.

SİNEMA STÜDYOLARI ANTALYA'YI TAÇLANDIRACAK

Türel, Sinema Stüdyoları projesinin Antalya'yı taçlandıracak bir proje olduğunu belirterek, dünyanın en önemli yıldızlarını ve sinema endüstrisinin Antalya'da film çekebilecekleri bir ortamın projelerini tamamladıklarını söyledi. Bu projede de uluslararası yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü anlatan Türel, projelerin hiçbirinden vazgeçmediklerini aktardı. Tünektepe projesinin ihalesini 29 Mart 2019'dan sonra yapmayı planladıklarını kaydeden Türel, “Orada bir yatırımcı bulunması hususunda ihalemizi yaptık ancak projede küçük değişiklikler yaptığımız için ihaleyi iptal etmek durumunda kaldık. Tünektepe'de teleferik ve diğer hizmetleri belediye şirketi düzgün yürüttüğü için çok da acele etmeye gerek duymadık. Buradaki konaklama tesisi ihalesini de 2019 yılı Mart ayında tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuşmasını sürdürdü.

TASARRUF TEDBİRLERİ SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi'nin 18 Ağustos'ta yayımladığı 16 maddelik tasarruf tedbirlerinin meyvelerini vermeye başladığını belirten Menderes Türel, şöyle devam etti:

“Tasarruf bir yaşam biçimidir. Küçük önlemlerle belediyenin çok büyük meblağda tasarruf etmesini beklemek doğru olmaz. Ama damlaya damlaya göl olur düşüncesiyle ciddi neticelere ulaştık. Sadece araçlardan yaptığımız tasarruf ile 1 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladık. Biz tasarrufu yaşam biçimi haline getirmeyi belediye çalışanlarımızla başaracağız."

ADAYLIK SORUSUNA CEVABI

Menderes Türel, yeni dönemde aday olup olmayacağı sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Genel merkezimiz adaylık konusunda bütün tetkiklerini yapar, ondan sonra da gereken kararı açıklar. Makam mevki için siyaset yapan bir anlayışa sahip olmadık. Antalya'nın hizmetkarı olmanın şerefini yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda yarın ölecekmiş gibi ibadet, ama hiç ölmeyecekmiş gibi hizmet anlayışını ortaya koyuyoruz. O yüzden yerel seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz."

Türel, yeni dönem projeleri için de 2 senedir yoğun bir çalışma içinde olduklarını, proje grubunun yeni dönem için hazırlıklarını sürdürdüğünü anlattı.

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