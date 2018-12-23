Türel: Okçuluk yeniden sevildi

ANTALYA, () - ANTALYA Okçular Tekkesi 'Vakt-i Tevekkül Kemankeş Merasimi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Okçular Tekkesi'nin okçuluğu çocuklara ve gençlere yeniden sevdirdiğini belirterek, gelenek ve göreneklere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Antalya Okçular Tekkesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan 'Türk Okçuluğunun Tanıtımı ve Yarışmaları Projesi' Lansmanı ile birlikte 'Vakt-i Tevekkül Kemankeş Merasimi', Akdeniz Üniversitesi içerisinde bulunan Antalya Okçular Tekkesi Tesislerinde düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, protokol üyeleri, okçu gençler ve aileleri katıldı. Başkan Türel törende yaptığı konuşmada, bir ülkenin, bir milletin geleceğine emin adımlarla yürüyebilmesi için gelenek ve göreneklerinin, kültürünün, inancının, manevi ikliminin en güçlü şekilde devam etmesinin vazgeçilmez bir durum olduğunu belirtti.

ALKIŞI HAK EDİYOR

Başkan Türel, Okçular Tekkesi'nin başarılı faaliyetler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, “Ok ve yay tarih boyunca Türklerin ayrılmaz parçalarıdır. Öyle ki Türklerin okçuluktaki maharetleri tüm dünya tarafından 'okçu millet' olarak anılmasına sebep olmuştur. Atalarımız büyük medeniyetleri ok ve yay kullanmada gösterdikleri hünerler sayesinde kurmayı başarabilmişlerdir. Bugün bir spor olarak nitelendirdiğimiz okçuluk aslında bizlerin tarihle bağlantısı ve büyük zaferlerin anımsatıcılarıdır. Burada 9-17 yaş arasında 120 kardeşimizin kemankeşlik eğitimi sonrası mezuniyeti için bir aradayız. Bu kardeşlerim sadece yay çekip ok fırlatarak eğitim almadılar. Ecdatlarımızın kurdukları medeniyetlerin manevi dünyasını da soluyarak eğitim aldılar. Antalya Okçular Tekkesi yakın bir zamanda kurulmasına rağmen son derece aktif çalışarak, çok sayıda seminer, yarışma, kamp ve kurslar düzenleyerek okçuluğu çocuklarımıza ve gençlerimize yeniden sevdirdi. En önemli husus ise Antalya Okçular Tekkesi'nin Akdeniz Üniversitesi ile yaptığı protokol ile Türkiye'de ilk kez "Türk Okçuluğu" dersinin seçmeli ders olarak müfredata girmesine vesile olmasıdır" dedi.

Başkan Türel, daha sonra kemankeş eğitimini tamamlayan öğrencilere belgelerini takdim etti.

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