Türel: Kütüphane denilince akla gelen kurumuz

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 'Herkes İçin Kütüphane Projesi' toplantısında konuşan Antalya'da kütüphane denilince ilk akla gelen kurumun Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Belek turizm merkezinde düzenlenen 'Herkes İçin Kütüphane Projesi' toplantısına katıldı. Türel, 26 ülkeden toplam 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantının kapanışında Antalya ile birlikte projeye üye Türkiye'den 51 belediyeyi temsilen bir konuşma yaptı. Kütüphanelerin birer toplum merkezi görevini üstlendiğini ifade eden Türel, tüm Antalyalılara eğitim, iletişim ve kültür gibi konularda katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Türel, medeniyetlerin yükselişinde kitap ve kütüphane ilişkisinin öneminin altını çizdi.

BÜYÜKŞEHİR 5 KÜTÜPHANE İLE ÜYE

İskender Pala'nın 'Kendi kültürümüzü kendi medeniyet birikimimizi okumadan hayat olmaz' sözünü hatırlatan Türel, "Kütüphanelerin etkin kullanımını amaçlayan Herkes İçin Kütüphane Projesine Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 5 kütüphanemiz ile üyeyiz. Okuma alışkanlığı kazandırmak ve bunu bir yaşam biçimine dönüştürülmesini sağlamak için çeşitli projeler geliştiren belediyemiz, bu proje ile kütüphane kültürünün kentte yaygınlaşmasını hedeflemiş ve bunu da büyük oranda başarmıştır" dedi.

Kütüphaneler cazibe merkezine dönüşüyor

Herkes İçin Kütüphane Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri tarafından önemli faaliyetlerin gerçekleştirildiğine vurgu yapan Başkan Menderes Türel, şunları anlattı:

"Polonya'da ve Moldova'da faaliyet gösteren belediye kütüphaneleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Kütüphanelerimizde görevli arkadaşlarımızın eğitim almalarını sağladık. Proje kapsamında belediyemize yaklaşık 250 bin liralık teknolojik donanım bağışı yapıldı. Bu sayede kütüphanelerimize tam donanımlı masa üstü bilgisayarlar, webcamler, mikrofonlu kulaklık, lazer yazıcı, projeksiyon cihazı, modem ve üç boyutlu yazıcı gibi donanımlar ekledik. Yoğun ve meşakkatli bir sürecin sonunda uluslararası kütüphanecilik faaliyetlerine dair örnekleri Antalya'mıza kazandırdık. kütüphaneleri cazibe merkezi haline getirmeye yönelik atölyeler, sergiler, konserler, söyleşiler düzenledik."

Kütüphaneleri birer toplum merkezine dönüştürerek kadınlara, yaşlılara, gençlere iletişim ve kültür gibi konularda katkıda bulunarak yaşam kalitelerini arttırmalarına destek olduklarını belirten Türel, projenin kendilerine sağladığı en büyük yararın kütüphane kullanım oranlarında yaşanan artış olduğunu vurguladı.

KÜTÜPHANE DENİLİNCE AKLA BÜYÜKŞEHİR GELİYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da kütüphane denilince akla ilk gelen kurum olduğuna dikkati çeken Başkan Türel, şunları söyledi:

"Bu etkinliklerimiz ile iki kez üstün başarı ödülüne layık görüldüğümüzü de belirtmek isterim. Herkes İçin Kütüphane Projesi kapsamında geliştirdiğimiz 'Kütüphanede Tiyatro Var' projesi ile kütüphane üyelerinin, ödünç aldıkları her 50 kitap karşılığında Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen bir oyunu ücretsiz izlemesini sağladık. Yine okul-kütüphane etkinlikleri ile çocukların dil gelişimi, iletişim yeteneği, bilişsel ve motor becerilerini desteklemeyi amaçladık. Etkinlikler, eğitim kurumlarından büyük ölçüde ilgi gördü ve taleplere yetişemeyince etkinlikleri randevu sistemine dönüştürmek durumunda kaldı. Herkes İçin Kütüphane Projesi ile biz çok şey öğrendik. Öğrendiklerimizin hepsini de hemşerilerimizle paylaştık."

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