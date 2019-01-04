Türel: Kırcami'de seçimlerden önce tapuları vermiş oluruz

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, üst mahkemenin Kırcami planları ile ilgili verilen iptal kararının yürütmesini durdurduğunu belirterek, “Üst mahkemede Kırcami kararı lehimize çıktı. İnşallah seçimlerden önce Kırcamili kardeşlerimize yeni imar planına göre tapularını vermiş oluruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Güzeloluk Mahallesi'nde Kırcami planları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse, Ak Parti MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, muhtarlar ve Kırcami halkı katıldı. Yoğun ilginin olduğu toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, son aşamaya gelmişken mahkemece iptal edilen Kırcami planları ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Türel, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin Kırcami planlarının iptaline yönelik verdiği kararın üst mahkemece durdurulduğunu müjdeledi.

'MAŞALARI İLE İPTAL ETMEK İSTEDİLER'

Türel, konuşmasının başında Kırcami planlaması ile ilgili süreci anlattı. 2004 yılında göreve ilk geldiğinde 4 senelik bir uğraştan sonra Kırcami planlarını tamamladığını hatırlatan Türel, "2014'te biz yeniden göreve geldik ve tamamlanmayan bu planları hızlı bir şekilde Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal ile birlikte güzel bir uyum çerçevesinde tamamlamak suretiyle neticeye ulaştık. Ama o maşalar yine rahat durmamışlar. Önce toprak kurulu kararını mahkemeye taşıdılar. Biz burada yapılan çalışmaların haklılığını mahkemelerde en güçlü şekilde savunmak suretiyle toprak kurulu kararını yerel mahkeme nezdinde Kırcami lehine sonuçlandırdık. Toprak Kurulu kararı bizim yapacağımız planın anayasası. Toprak Kurulu kararı eğer iptal edilseydi o zaman planların iptal edilmesi çok daha kolay olurdu. Ama biz bunların iptal edilmemesi yönünde yaptığımız girişimler neticesinde sonuca ulaştık. Tabi şimdi Danıştay bu süreçte devam ediyor orada haklılığımızı kapı kapı dolaşarak sonuna kadar savunuyoruz" diye konuştu.

KIRCAMİ'Yİ HEP SİYASETE ALET ETMEK İSTEDİLER

Kırcami planlarını birilerinin hep siyasete alet etmek istediğini vurgulayan Başkan Türel, “Kırcami siyasete alet edilemeyecek kadar önemli bölgedir. Antalya için artık imar planları yapılması şarttır. Ama hep siyasetin içerisinde karşılaştığımız bazı gelişmeler neticesinde birileri bakıyoruz ki bazı fırsatları adeta ganimet olarak görüyor. Ve hemen meseleyi siyasallaştırıyor. Vay efendim bu mesele Menderes Türel yüzünden olumsuz noktaya geldi, Ak Parti yüzünden geldi diyecek kadar haysiyetten uzak, iftira yağmuruna dönüştürüyorlar" dedi.

'BENİ KIRCAMİLİLERLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞTILAR'

Birkaç ay önce Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin Kırcami planlarının iptali yönünde karar verdiğini hatırlatan Türel, şöyle devam etti:

“Beklemediğim, sürpriz karardı. Açıkçası şaşırdım ama yargı kararları konusunda boynumuz kıldan ince. İptal kararının ertesi günü yüksek mahkeme nezdinde yaptığımız planın hukuki olduğunu, haklı olduğumuzu ifade eden bir dizi ziyaret için Ankara'ya gittim. Yerel mahkemenin belki bilirkişi raporlarına bakarak verdiği bize göre haklı olmayan kararın bir üst mahkemede düzeltilmesi gerektiği düşüncesiyle kapı kapı dolaşarak, en üst mercilerde kime ulaşılması gerekirse ulaşarak derhal harekete geçtik. Ben Ankara'da bu ziyaretleri yaparken CHP Muratpaşa İlçe Başkanı açıklama yaptı. Yanlış anlamayın burada bir kişinin attığı iftirayı, yalanı bir partiye fatura etmek için söylemiyorum. Ama bu arkadaşın iftira düzeyini hangi boyuta taşıdığını anlatmak için söylüyorum. Neymiş efendim bu planları Menderes Türel Sur Yapı daire satsın diye iptal ettirmiş. Yazıklar olsun sana. Ben Ankara'da bu planların üst mahkemede iptali için kapı kapı dolaşırken, burada bir mahkeme kararının arkasına sığınıp beni Kırcamili kardeşlerimle karşı karşıya getirmeye çalışırsanız, bunu başaramazsınız. Bunu böyle bilin. Çünkü zaman doğrunun ilacıdır. Zamanla bu yalanlarınız ortaya çıkar. Biz üst mahkemelerde bu gayretleri ortaya koyuyorken onlar ne yapıyordu Allah aşkına. Hangi mahkeme kapısını çalmışlar. Kiminle görüşmüşler. Kimlere Kırcami planlarının haklı olduğunu ifade etmişler. Bunları açıklasınlar. Hiçbir yalanın arkasına sığınmasınlar. İftiranın arkasına sığınmasınlar."

YÜRÜTME DURDURULDU, TAPULAR SEÇİMDEN ÖNCE

Başkan Menderes Türel, tüm bu gayretlerinin neticesinde Kırcami planlarının üst mahkemede yeniden lehlerine sonuçlandığını, üst mahkemenin yerel mahkemenin verdiği plan iptaliyle ilgili yürütmeyi durdurma kararını verdiğini kaydetti. Elindeki üst mahkeme kararını Kırcamililere gösteren Türel, “Bu kararı almak için mahkeme kapısında bekledim. Kırcami'nin önü açıldı. Arkadaşlarım derhal Muratpaşa Belediyesi ile temasa geçecek. Tapu kadastroya mevcut planları derhal göndermesi için Muratpaşa Belediyesi'ne ilgili yazıyı ulaştıracağız. Ümit Başkanla da hemen gönderilmesi konusunu konuşacağım. Muratpaşa Belediyesi'nin de çok hızlı bir şekilde yazıyı göndereceğini bekliyorum, umuyorum. Bitmedi. Tapu Kadastro Bölge Müdürümüz ile görüştüm. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğümüz gerekirse 24 saat esasına göre çalışacak. Artık başka bahara işi bırakmak istemiyoruz. İnşallah seçimlerden önce Kırcamili kardeşlerimize yeni imar planına göre tapularını vermiş oluruz" diye konuştu.

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