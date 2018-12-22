Türel: Kepez Antalya'nın ön bahçesi

ANTALYA, () - KEPEZ Müteahhitler Derneği Üyeleri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın inşaat sektöründe en büyük yatırımcılarından birinin Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Kepez'in Antalya'nın ön bahçesi olduğunu belirten Başkan Türel, “Antalya çok şanslı bir dönemden geçiyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Müteahhitler Derneği üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Ali Ünal ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Türel, ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyanın ikinci ülkesi olduğunu kaydeden Başkan Türel, inşaat sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunu belirtti. Başkan Türel, “İnşaat sektörü ne kadar başarılı olursa ekonomi o kadar iyiye gider. Halkın refahı da o kadar yükselir" dedi. Kepez Belediyesi ile elele vererek inşaat sektörüne yeni yatırım imkanları açacak gayretleri ortaya koyduklarını anlatan Başkan Türel, Antalya'da inşaat sektörü itibariyle alt alta konulduğunda en büyük yatırıcılardan birinin altyapı ve üst yapısıyla büyükşehir belediyesi olduğuna dikkat çekti.

KEPEZ KALKINIYOR

Müteahhit firmalarının da Kepez'i güzelleştirmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Türel, “Kepez eskiden Antalya'nın maalesef arka bahçesi görünümümdeydi. Ama şimdi Hakan başkanla el ele verdik. 2009-2014 arası Hakan Başkan tek kanatla uçtu. Ama şimdi artık çift kanatla uçuyoruz. Kepezaltı santral projemiz Türkiye'nin en iyi en sorunsuz projesi. Yepyeni bir Antalya ortaya çıkardık. Düzenli planlama olmazsa hiç bişey olmaz. Kanalizasyon, yol, okul, spor alanı, arıtma olmaz. Kepez şimdi Antalya'nın sizlerin de katkısıyla Antalya'nın ön bahçesi oldu. En kötü plan plansızlıktan iyidir. Ama biz en kötü planı değil en iyiyi planlıyoruz. Kepez kalkınıyor, Antalya kalkınıyor, Türkiye kalkınıyor, alt yapısıyla üst yapısıyla" diye konuştu.

'YERALTINDAKİ HİZMET GÖRÜNMÜYOR'

Antalya'ya son yüzyılın en yoğun yağmurunun yağdığını kaydeden Başkan Menderes Türel, "Antalya'ya geçen hafta metrekareye 483 kilogram yağmur yağdı. Kemer'de bir köprü sel nedeniyle yıkıldı. Son yüzyılın en yoğun yağmurunun yağdığı sürede yeni Raylı sistem güzergahı boyunca, Sakarya bulvarı dahil, Otogara kadar yürüdük. O yoğun yağışa rağmen en ufak bir sorun yaşamadı. Çünkü Süleyman Demirel Bulvarına dörde dört- iki arabanın üst üste geçeceği yağmur kanalı inşaa ettik. KDV'siyle 150 milyona yakın bir yatırımla tamamladık. Yerin altında olduğu için gözükmüyor. Eğer Süleyman Demirel Bulvarı eskisi gibi iki damla yağmura mahkum olsaydı ne şekilde olurdu bir düşünün" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Müteahitler Derneği'nin ardından Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Antalya Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. TÜMSİAD Başkanı Hüseyin Demirezen'in ev sahipliğindeki toplantıda konuşan Başkan Türel, ekonominin yatırımla büyüdüğüne dikkat çekerek, "İstikrarda bunun en önemli anahtarlarından bir tanesi. Bizler en iyiyi arama peşindeyiz. Ama zaman zaman en iyiyi bulacağız derken iyiyi kaybedince eldeki bulgurdan oluyoruz. Antalya'mız şu an dünyanın göz bebeği. Antalya'mızı bir dünya şehri yapacak noktaya yavaş yavaş taşıyoruz" dedi.

'YATIRIM İŞSİZLİĞİN İLACIDIR'

Antalya'nın 2004 senesinde 2 arıtma tesisine sahip olduğunu kaydeden Başkan Türel, "Antalya bugün artık 32 arıtma tesisiyle, 640 km sahilde 1 mili metreküp suyu arıtmadan denize göndermiyor. 200'ün üstü mavi bayrakla Türkiye birincisiyiz, dünya ikincisiyiz. Bizim derdimiz Antalya'yı zenginleştirmek. Antalyalıyı zenginleştirmek. Bugün geldiğimiz noktada da Antalya bu başarılı yakalamışsa sizlerin sayesindedir. İş insanların sayesinde. Ekonomi yatırımla büyür. Yatırım işsizliğin ilacıdır" dedi.

Antalya'da yeni yatırım alanları açacak gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Türel, "Antalya'nın değer kazanması için yapılan bütün adımlar bizim dönemimizde gerçekleşiyor. Bizim derdimiz Antalya'ya değer katmak. Antalya'ya çivi cakanı sırtımızda taşırız. Bizim muradımız bu" dedi.

Antalya'nın geçmiş dönemde 15 sene kaybettiğini iddia eden Başkan Türel, Antalya'ya yeni değer kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

"Biz kaybettiğimizde Antalya kaybediyor" diyen Menderes Türel, "Sizlerin Antalya'ya önemli hizmetleri var. Antalya yerinde sayarsa sizin de hizmetiniz yerinde sayıyor. Bu yüzden omuz omuza emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz" dedi.

Başkan Türel konuşmasının ardından TÜMSİAD üyelerinin sorularını yanıtladı, istek ve önerilerini dinledi.

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