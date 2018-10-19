Türel: Hizmetlerimiz en büyük referansımız

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya'da turizmciler ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Ortaya koyduğumuz hizmetlerimiz en büyük referansımız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nde (ALTİD) turizmcilerle bir araya geldi. Türel, Büyükşehir Belediyesi olarak turizmin gelişmesi için çok önemli gayretleri ortaya koyduklarını söyledi. 2004 senesinde ilk göreve geldiğinde 2 arıtma tesisi bulunan Antalya'nın bugün 32 arıtma tesisine sahip olduğunu anlatan Başkan Türel, “Gazipaşa'dan Kaş'a kadar denize bir milimetreküp pis su bırakılmıyor. Turizmdeki en büyük sermayemiz denizimizi gözümüz gibi koruyoruz. Altyapı yatırımları görülmez ve belediye başkanları için cazip değildir. Ancak Alanya'mız için bunların yapılması zorunluluksa, faturasını ödemeye hazırım. Alanya kazanacaksa ben kaybetmeye razıyım" diye konuştu.

ALTYAPIYA 256 MİLYON

Alanya'ya 256 milyonluk altyapı yatırımı yaptıklarını açıklayan Türel, “250 kişilik ASAT ekibimizle Alanya'nın altyapısında sıkıntı olmaması için büyük bir gayretin içindeyiz. 2013 senesinde Antalya'da 539 köyün tamamına yapılan toplam yatırım 10 milyon lira idi. Büyükşehir Yasası ile bugün sadece Alanya alt yapısına 256 milyon lira, Alanya geneline 764 milyon liralık yatırım yapabilmişiz" dedi.

KARAYOLLARI ARAZİSİ ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Alanya'da turizme fayda sağlayacak projeler geliştirdiklerini anlatan Menderes Türel, şunları aktardı: “İşte bunlardan bir tanesi hep atıl alan olarak, halkın kullanımına açılamayan Alanya'nın en güzel yerindeki 50 dönümlük karayolları arazisi. Burayı gençler, yaşlılar, çocuklar ve turistler için bir cazibe alanı haline dönüştüreceğiz. Antalya'daki Konyaaltı Sahil Projemiz gibi burası da Alanya'nın turizm kalitesine ciddi katkı sağlayacak."

İMAR SORUNLARINI ÇÖZDÜK

Sapadere mesire alanını, işletmek istiyorlarsa Alanya Belediyesi'ne verebileceklerini de kaydeden Menderes Türel, “Bugüne kadar Büyükşehir Meclisi'nde Alanya'nın imarı ile ilgili gelen bir tek konu olumsuz geçmedi. Belde belediyeleri döneminde büyük zorluklar çıkaran sorunları bu dönem Büyükşehirde çözdük. Alanya'nın birçok mahallesinde 1/5000 ölçekli planları yaparak Alanya Belediyesi'ne verilmesi gereken destek ne ise veriyoruz" dedi.

MUHTARLARLA BULUŞTU

Başkan Türel, daha sonra Dimçayı çevresindeki 12 mahallenin muhtarı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Muhtarlara her zaman mesai arkadaşım dediğini hatırlatan Türel, “Çünkü hepimiz Alanya'mız için çalışıyoruz. Sizler bana Ak Köprü sorununu söylemeseydiniz belki hala yapılamamış olurdu. Antalya'dan ilçelere hizmet mi gider diyen adayları da gördük. Dertleri hizmet etmemekti. Biz ne dedik çalışırsan hizmetin kralını götüreceğiz. Allah'ın izniyle de yaptıklarımız ortada" şeklinde konuştu.

'HİZMETLERİMİZ EN BÜYÜK REFERANSIMIZ'

“Ortaya koyduğumuz hizmetlerimiz en büyük referansımız" diyen Başkan Türel, şunları söyledi: “Çok şanslı bir dönem yaşıyoruz. Şehirler de aynı insan gibi doğuyor, büyüyor, ölüyor ve şanslı ve şanssız zamanları var. Şehirler de şanslı dönemlerini iyi bir şekilde değerlendirirse çok daha güzel bir hale gelir. Gerek Cumhurbaşkanımızın gerek Dışişleri Bakanımızın Antalya'ya olan sevgilerini çok iyi değerlendirmemiz lazım."

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