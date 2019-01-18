Türel: Deniz otobüsleri 150 bin yolcu taşıdı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya-Kemer arası hizmet veren deniz otobüslerinin bugüne kadar 150 bin yolcu taşıdığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kemer'de vatandaşlarla buluştu, hizmetlerini anlattı. Başkan Türel, Antalya-Kemer arası hizmet veren deniz otobüslerinin sefere çıktığı günden bu yana 150 bin yolcu taşındığını söyledi. Bu hizmetle Kemer esnafının kazandığını belirten Başkan Türel, “Deniz otobüslerini biz ilk dönemimizde kazandırdık. Bizden sonraki gelen yönetim bir kaptan, bir miço bulup deniz otobüslerini çalıştırmadı, çürümeye terk etti. 2014'te tekrar göreve geldik ilk işimiz bunları sefere koymak oldu. 150 bin kişi Kemer'e gelip, caddesinde sokağında gezip, lokantasında yemek yiyip, kafesinde oturup çayını kahvesini içip, dükkânlarında alışveriş yaptı. Kim kazandı? Kemer kazandı. Kiminle kazandı? Bizimle kazandı" diye konuştu.

KEMER'İ TAŞ DEVRİNDEN KURTARDIK

Kemer'e yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Türel, "Yaptığımız hizmetlerle, Kemer'i taş devrinden kurtardık. Liman Caddesi muhteşem oldu. Biz olmasaydık olur muydu? 3.5 ayda bitirdik. Özellikle kavşaklarımızda Kemer'in dışında karayolları ile birlikte çok önem arz eden çalışmalar oldu. Bazıları çıktı karayollarına teşekkür etti ama o yolların altyapısını biz yaptık. Kemer'de asfaltsız yol bırakmadık. Derdimiz memlekete hizmet etmek. Çocuklarımıza daha güzel bir Kemer kalsın istiyoruz" dedi.

İNSANA DOKUNAN HİZMETLER

Tarıma, çiftçiye destek verdiklerini anlatan Başkan Türel, “ASMEK ve AKBEM'de tarih yazdık. Bu merkezlerimiz Kemer'deki çok önemli hizmetlerimizden birisi oldu. Birçok Kemerli hemşerimiz ve çocuklarımız ASMEK ve AKBEM'den faydalandı, hayatları değişti. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal kartla destek oluyoruz. Her şey kemer için Kemer'in daha güzel olması için" diye konuştu.

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