Türel'den 359 proje vaadi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yeni dönemde seçildiği takdirde 20 milyar TL yatırım bedelli 359 projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Türel, "Her biri iş ve aş olan bu projelemizle 70 bin kişiye yen iş sahaları açılmış olacak" dedi.

Ak Parti'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına gösterilen Menderes Türel, Cam Piramit'te yeni dönem projelerini tanıttı. Antalya'da siyaset, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş tanıtım toplantısına katıldı. Ak Parti Antalya milletvekilleri, Ak Parti'nin ilçe belediye başkanları ve adayları, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'liler de tanıtımda yer aldı. Türk bayraklarıyla donatılan Cam Piramit'te sahnede Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Menderes Türel'in fotoğrafı yer aldı. Türel, Cam Piramit'e girmeden önce dışarıda kendisini bekleyen kalabalığa otobüsün üstünden seslendi. Daha sonra eşi Ebru Türel, oğulları Akant ve Akın ile Cam Piramit'e giriş yapan Türel, sloganlarla karşılandı. Katılımcıları selamlayan Türel, yeniden seçildiği takdirde hayata geçireceği 359 projenin tanıtımını yaptı.

HER YERE HİZMET GÖTÜRDÜK

'Aşkımız Antalya' dediği için özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bu toplantıyı düzenlediğini belirten Türel, sahnede Antalyaspor atkısıyla konuştu. 359 projeyi Antalya'ya hediye edeceklerini belirten Türel, son 5 yılda şehrin geleceğini kurtaran projelere imza attıklarını anlattı. Verdikleri sözleri tuttuğunu belirten Türel, yatırım rekoru kırdıklarını söyledi. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar her yere hizmet götürdüklerini dile getiren Türel, en güzel parkları rekor zamanda yaptıklarını vurguladı.

'BİRİLERİ PROJELERİ GÖRMEMEK İÇİN PERDELERİNİ KAPATIYOR'

Projeleri yaptığında Antalya'nın dünya şampiyonları arasına gireceğini aktaran Türel, "359 projemiz var, bu 359 proje Antalya'nın dünya zirvesine gümbür gümbür çıkması olacaktır. Bu 359 proje şanlı bayrağımızı göklere çıkarmak olacaktır. Bir defa kimse kusura bakmasın. Kimse öyle oturup, şu seçimde bu kadar oldu, diğer seçimde şu kadar diye hesap yapıp, hayal görmesin. Bazı arkadaşlar projelerimizi görmemek için perdelerini açıp bakmamış olabilir, ama bu büyük millet gerçekleri görüyor. Biz öyle çalıştık ve öyle hizmet götürdük ki, Gündoğmuş'un köyü, Kaş'ın köyleri belediye hizmeti neymiş gördü" diye konuştu.

Kendisine gönül koymuş olanlar olabileceğini kaydeden Türel, "Benim bir şekilde ihmal etmiş olduğum dostlarım, hemşehrilerim de olabilir. Çünkü biz Antalya için çalışırken çocuklarını bile ihmal eden insanlarız. Ne olursa olsun, bu seçimde duygusal davranmaya kimsenin hakkı yok. Bu mesele Menderes Türel meselesi değildir. Antalya'yı bir daha fetret dönemine döndüremeyiz. Antalya'nın duraklama filmini ikinci kez seyretmeyeceğiz. Antalya'yı seven herkes, hangi siyasi fikirden olursa olsun, Antalya'nın geleceğini düşünmelidir" dedi.

'HERKES EMANETİ EHLİNE VERMELİDİR'

Menderes Türel, Antalya'nın geleceği mevzubahis ise gerisinin teferruat olduğuna vurgu yaptı. Antalya'nın geçmiş ve gelecek nesillerin emaneti olduğunu ifade eden Türel, "Emaneti ehline vermek zorundayız. Elbette ki herkesin bir bilgisi, tecrübesi vardır, ama bizim Antalya projelerinde geldiğimiz seviye öyle kolay bir seviye değildir. Biz bu projeleri bakanlıklarla, uluslararası çapta uzmanlarla görüşerek hazırlıyoruz. Artık dünyanın neresinde ne var, bilerek hareket ediyoruz. Sizler bizim projelerimizin Antalya'ya faydalarını en iyi değerlendirecek kişilersiniz. Bu projelerin garsonluk yapana, esnafa, işçiye, turizme, ticarete, tarıma, inşaatçıya, iş bekleyen gençlere faydasını en iyi sizler bilirsiniz. Sizler bu projeleri kimin yapabileceğini de en iyi gören kişilersiniz. Bu sebeple hepiniz iki cihanda benim şahidim olacaksınız. Yediden yetmişe bütün hemşehrilerimize bunu söyleyin, hatırlatın. Bu parti, şu parti demeden herkes emaneti ehline vermelidir" diye konuştu.

ÇOĞU GİTTİ, AZI KALDI

Altyapı ve ulaşım yatırımlarının Antalya'da turizm ve ticaret için hayati bir mesele olduğuna dikkati çeken Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Antalya büyüyor, turizm büyüyor, yatırımlar artmadığı yerde Antalya durmaya başlıyor. Çoğu gitti, azı kaldı. Önümüzdeki dönemde içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji hatları gibi altyapı sorunlarını tamamen tarihe gömeceğiz. 'Doğru hizmet milletin sesine kulak vermekle olur' dedik. Kentsel dönüşüm, raylı sistem gibi konularda halkımızın oyuna başvurduk. Önümüzdeki dönemde, kararlarımızı demokratik katılım süreçlerini işleterek, en geniş uzlaşmayla alacağız. Kentsel dönüşüm projelerini, Antalyamızı hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük geliştireceğiz."

70 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Estetik değeri olmayan, kültür varlığına katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceklerini aktaran Türel, tarihi yapıları ve mekanları, Balbey gibi tarihi semtleri en güzel şekilde koruyarak gelecek nesillere miras bırakacaklarını aktardı. Türel, "İş için, destek için, hizmet için, Antalya için yeniden ilk günkü aşkla çıktığımız bu yolda 20 milyar TL yatırım bedelli 359 projemizi hayata geçireceğiz. Her biri iş ve aş olan bu projemizle 70 bin kişiye yeni iş sahaları açılmış olacak. Esnafımız kazancına kazanç ekleyecek, turizm 12 aya yayılacak, mevsimlik işsizlik Allah'ın izniyle tarihe karışacak. Çiftçisinden esnafına, turizmcisinden sanayicisine herkesin daha müreffeh yaşadığı bir Antalya'yı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

İŞ KURAN ESNAFA SU İNDİRİMLİ

Esnafın yanında olmayı sürdüreceklerini dile getiren Türel, mikro işletme sınıfına giren ve yeni iş kuran esnafa 1 yıl boyunca şebeke suyunu yüzde 50 indirimli vereceklerini kaydetti. Turizm çalışanına konut projesinde örnek uygulamayı başlattıklarını belirten Türel, yeni dönemde 5 bin sosyal konut projesi ile emekçilerin yanında olacaklarını vurguladı. Güneş enerji santralleri ile tam 50 bin çiftçiye sulamada elektriği bedava kullandırmaya devam edeceklerini belirten Türel, yeni dönemde yeşil alanları ve yaşam kalitesini artırmanın en önemli öncelikleri olacağını söyledi.

ANTALYA'YA MİLLET BAHÇESİ VE METRO

Menderes Türel, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki kapalı spor salonu ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında kalan, 40 bin metrekare büyüklüğündeki arazide millet bahçesi yapacaklarını söyledi. Türel, "Antalyalılar, yemyeşil bir parktan hiçbir araç trafiğine girmeden Konyaaltı Sahili'ne yürüyerek, gezerek ya da bisikletle ulaşmanın keyfini yaşayacak. Bu öyle bir proje ki, Meltem mahallesine, 100. Yıl civarına, Konyaaltı caddesine müthiş değer katacak. Dünyada ses getirecek muhteşem bir park yapacağız. Bunun için bakanlığımızla anlaşma sağladık ve Antalya'ya bu hediyeyi aldık. Trafiğin olmadığı, daha rahat ve konforlu bir ulaşımın tek çözümü ise metrodur. Lara-Kundu arasındaki metro hattı ile hemşehrilerimiz güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak. Üstelik metro inşaatı yerin altında ilerlerken, günlük hayat üstte kesintisiz devam edecek" dedi.

YENİ PROJELER YENİ CAZİBE MERKEZLERİ YARATACAK

Başkan Türel, marina ve kruvaziyer liman, yüksek hızlı tren, üçüncü havalimanı gibi projelerinin turist zenginliğini artırırken, film platosu ve tematik park, yörük köyü, Tünektepe Projesi 2'nci etap, kültür vadisi gibi projeleri ile de turizme yönelik yeni cazibe alanları oluşturacaklarına dikkati çekti.

