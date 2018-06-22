Türel: Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Türkiye şahlanma dönemini yaşayacak

ANTALYA, () - KORKUTELİ'de vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yerel yönetimler başta olmak üzere devletin bütün kurum ve kuruluşları çok daha hızlı kararlar alarak hizmet verecek. Türkiye şahlanarak büyüyecektir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle, Küçükköy mahallesinde de vatandaşlarla bir araya geldi. Korkuteli'ne yaptıkları hizmetleri anlatan Türel, “Kilitlenmiş olan Fatih Caddesi'nde kararlılık gösterdik, bitirdik. Bir tek Manay'dan su getirme projesine 41 milyon bütçe harcıyoruz. Sanayi kanalizasyon çalışmalarını bitirdik. Yağmur suyu projemizi yapıyoruz. 15 gün sonra oranın da asfaltını dökeceğiz. Toptancı hali tamamladık" dedi.

Sadece Küçükköy mahallesine 4 yılda 10 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Türel, “İçme suyu şebeke çalışmamız bitti. Kanalizasyonun yüzde 70'ini tamamlamışız. Sonra da Küçükköy'e paket arıtma geliyor. Sıcak asfalt tamamlanmak üzere. 2013 senesinde İl Özel İdaresi'nin tüm Antalya köylerine yaptığı toplam yatırım 10 milyon lira idi. Şimdi biz bu rakamı bir tek Küçükköy için harcıyoruz. 2014'te birileri çıktı Antalya'dan Küçükköy'e hizmet mi gidermiş dedi. Kazansalardı yan gelip yatacaklardı. Bizi göreve getirdiniz, biz mazeret değil çözüm üretiyoruz" diye konuştu.

'HEP AYNI TAKOZ SİYASETİ'

Kendilerinin Antalya için bir şey yapmaya çalışıp, gayret ederken aynı zihniyetin yıkım ekibi olarak çalıştığına dikkat çeken Türel, şunları aktardı:

“İlk dönemimde köprülü kavşakları, stadyumu, bu dönem Konyaaltı Sahilini yaptırmayız dediler. Sahilime dokunma diye pankartlar astılar. Dokunduk orası Antalya'nın cennet köşesi haline geldi. Her gün cıvıl cıvıl. O kafa var ya Antalya'daki de aynı Ankara'daki de aynı İstanbul'daki de aynı. Kafa aynı kafa. Yaptırmayız, istemezük diyen takoz siyaseti. Biz memleketimizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Ama biz bunu yapmaya çalıştıkça birileri olmaz diye karşımıza çıkıyor."

İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİ

24 Haziran seçimlerine de değinen Başkan Türel şöyle konuştu:

“Bu seçim ülkenin kalkınması ya da bu kalkınmayı önleme meselesi. Bugüne kadar tezgahlar, kumpaslar, darbe ile önlemeye, ayaklarımıza prangalar vurmaya çalıştılar. Neden Cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz. Mevcut sistemin hantallığı olmasaydı, son 16 senede 4 kat büyüyen Türkiye belki 8 kat büyüyecekti. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yerel yönetimler başta olmak üzere devletin bütün kurum ve kuruluşları çok daha hızlı kararlar alarak hizmet verecek. Türkiye şahlanarak büyüyecektir. Bunu görenler her türlü hileye hurdaya başvuruyor. Çünkü Türkiye'nin gelişmesini kalkınmasını istemiyorlar. Bu yüzden 24 Haziran Türkiye'nin yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesidir. Türkiye'nin bundan sonraki 100 senesine damga vuracak tarihtir. Dolayısıyla bizim bir tek gücümüz var o da milletin gücü. Destek sizden, hizmet bizden."

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