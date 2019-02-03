Türel Cumhur İttifakı kahvaltısında konuştu: Davamız da yolumuz da bir

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Muratpaşa İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği kahvaltı programına, Cumhur İttifakı adayı Gökcen Özdoğan Enç ile birlikte katıldı. Başkan Türel, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çektiği konuşmasında “Davamız da bir yolumuz da bir" dedi.

Başkan Menderes Türel, MHP Muratpaşa Teşkilatının düzenlediği Cumhur İttifakı kahvaltı programına katıldı. MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Cumhur İttifakı Muratpaşa Adayı Gökcen Özdoğan Enç'in de katıldığı programda konuşan Başkan Türel, Cumhur İttifakı olarak çıkılan yolun milletin ve memleketin beka meselesi olduğuna dikkat çekti.

'3 KADIN ADAYIMIZ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ'

Cumhur İttifakı kadrosunda 3 kadın aday olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, “Hepsi birbirinden değerli. İşte Gökcen hanım. Kendisi genç ve tecrübeli. 3 dönem milletvekilliği yapmış ve şimdi sayın Cumhurbaşkanımızla partimizin en üst karar noktasında MKYK'da birlikte mesai yapıyor" dedi.

'DAVAMIZ DA YOLUMUZDA BİR'

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Kurtuluş Savaşımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kadınlarımızla kazandık. Bizim davamız bir yolumuz da bir. Biz hep birlikte bu memlekete hizmet etmeyi arzu eden insanlarız. Milli manevi değerlerimizi en iyi şekilde koruyarak bu kalkınmayı sağlayan ecdadımızın mirasına sahip çıkan bir anlayışız hep birlikte. Bu ülkeyi milli manevi değerlerinden uzaklaştırarak bölüp parçalamak isteyenler sizi de bizi de içine sindiremez. Mesele bu kadar basit. Bizim için önce Antalya. Antalya'nın geleceği için çocuklarımızın geleceği için 31 Mart'ta Antalya için sizler Menderes diyecek ve zafer bayrağını Antalya'da Cumhur İttifakı olarak hep birlikte burçlara dikeceğiz. Bu yolculukta MHP'li kardeşlerimizle bu mücadeleyi vermenin onurunu ve büyük gururunu yaşıyoruz."

AKSOY: GECE UYUMADAN GÜNDÜZ YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ise konuşmasında şunları söyledi:

“MHP mensuplarının teşkilatçılık anlayışı ve olgunluğu içerisinde çalışacaklarından hiçbir şüphemiz yok. 8-9 Şubat tarihlerinde Adana'da partimizin 50. yılını hep birlikte anacağız. Antalya'da zillet ittifakına geçit olmayacaktır, şer ittifakına geçit olmayacaktır. Bizler şu anlayışın içerisindeyiz, 4 ilçe belediyesini kazansak, ittifak ruhundaki Büyükşehir'i kaybedersek bizim için hiçbir anlam taşımıyor. Ak Parti açısından da Antalya'da 10 ilçe belediyeyi alsak, yine Büyükşehir'i kaybediyorsak yine bir anlam ifade etmiyor. Bütün ülküdaşlardan istirhamım ricam şudur, gece uyumadan gündüz yorulmadan bir anlayışla kapı kapı dolaşarak, her bir eve girerek Cumhur İttifakı kapsamındaki bütün adaylarımıza, kendisi belediye başkanı adayıymış gibi çalışacak, bunu rica ediyorum. Bunu yapacağınızdan hiçbir şüphemiz yok."

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