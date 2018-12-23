Türel: Avni Tolunay'da 2B mülkiyet sorunu çözüldü

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, mülkiyet sorunu yaşayan Kepez'in Avni Tolunay Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Türel, Avni Tolunay'da 2B alanlarıyla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla ilgili mülkiyet sorununun çözüldüğünü müjdeledi.

Menderes Türel, Kepez sınırlarında imar ve mülkiyet sorunu yaşayan Avni Tolunay Mahallesi'nin sakinlerine, gelinen süreçle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve diğer ilgili kurum temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Türel, “Orman bölge müdürlüğümüzle yeni bir komisyon oluşturmak suretiyle Avni Tolunay'ı çok ilgilendirmese de Duraliler orman sınırıyla ilgili çok hızlı bir çalışmayı bakanlığımızın talimatıyla başlattık. Böylece Avni Tolunay'la birlikte imar planımızı yapmanın daha kolay olacağını söyleyebilirim. Avni Tolunay geçmişte ormanmış. Sonra orman olmaktan çıkmış. Milli Emlak'a dönmüş. Sağ olsun bakan yardımcımız hemen talimatı verdi. Böylelikle mahkeme kararı olan vatandaşlarımızın işini çözdük. Artık Avni Tolunay'ın mülkiyet meselesine yönelik sorunları mahkeme kararı alan kardeşlerimizle ilgili çözülüyor. Buraya da Avni Tolunay'da 2B alanlarıyla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla ilgili mülkiyet sorununun çözüldüğünü müjdelemeye geldik. Hayırlı olsun. Bundan sonra da imar konusunu mahkemede takip ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Türel, konuşmasının ardından Avni Tolunay'ın yol sorunu ile ilgili bir vatandaşın sorusunu da yanıtladı. Türel, “Akdeniz Sanayi Sitesi önünde bulunan Kepezaltı Kentsel Dönüşüm projemiz var. Hepsinin Batı Çevre Yolu'na bağlanacağı yeni bir yol tasarımı yapıyoruz. O yolu da 2019'dan sonra emrinize amade edeceğiz. İmarla ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" diye yanıt verdi.

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