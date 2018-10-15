Türel ailesinin pazar turu

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi ve oğluyla

Konyaaltı sahili ile Hobi Bahçelerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, pazar günü eşi Ebru Türel ve oğlu Akın'la birlikte, Konyaaltı sahilinde yürüyüş yaptı. Antalya'nın yeni çekim merkezine dönüşen sahil boyunca vatandaşlar sohbet ederek yürüyüş yapan Türel ailesi, güneşli havanın tadını çıkardı. Sık sık Türel'in yolunu kesen Antalyalılar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türel ailesi, Antalya'nın terapi alanı haline gelen hobi bahçelerini de ziyaret etti. Kent yaşamının yorucu temposundan uzaklaşarak keyifli bir mola verdi. Daha sonra Başkan Menderes Türel, Meltem'deki Antalyaspor Tesisleri'nde Antalyaspor ile Altay U15 takımları arasında oynanan futbol maçını izleyerek, genç futbolculara moral verdi. Türel, dostluğun kazandığı ve 3-3 biten maç sonrası gençleri ve teknik kadroları kutladı. Başkan Türel, TFF ve Altay kulübünün eski başkanı Mahmut Özgener, eski teknik direktörü Ümit Turmuş'la da hasret giderdi.

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