TÜRÇEV'den deniz temizliği uyarısı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İl Koordinatörü Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Antalya'da deniz kirliliğinin domino etkisi yaratacağını belirterek, "Turizm başta olmak üzere turizmin beslediği alt kolları olumsuz etkilenecek. Sezon öncesi önlem alınsın" dedi.

Denizin temiz olduğunu simgeleyen 'Mavi Bayrak' başvuruları sona erdi. 2019 yılı için verilecek Mavi Bayrak başvuruları Ankara'da toplanacak ulusal jüri tarafından değerlendirilecek. TÜRÇEV İl Koordinatörü Lokman Atasoy, Türkiye'nin mavi bayrakta lokomotif kentinin Antalya olduğunu, 2018 yılında sahip olduğu 'Mavi Bayrak' sayısının 200 olduğunu söyledi. 2019 yılında da bu sayının aynı kalacağını düşündüğünü belirten Atasoy, Mavi Bayrak kriterlerinin en başında temiz denizin geldiğini söyledi.

TEMİZLİK BİRİNCİ KRİTER

Mavi Bayrak sayılarını etkileyen ana unsurların altyapı ve deniz temizliği olduğuna işaret eden Lokman Atasoy, "233 noktadan deniz suyu numunesi alarak inceliyoruz. Oradaki verilere bakıyoruz, 4 yıllık verilere göre kıyaslıyoruz. Mavi Bayrak alacak yerde arıtma tesisi var mı bunu sorguluyoruz. Çünkü arıtma tesisi ana kriterlerin başında geliyor. Tüm bunlar tamam ise başvurular Ankara'ya ulusal jüriye gönderiliyor. Son onayın ardından mayıs ayında Mavi Bayrak alan yerler açıklanıyor" dedi.

FİNİKE- DEMRE BÖLGESİ ÖNEMLİ

Mavi Bayrak'ta Antalya merkez, Manavgat, Alanya, Serik ve Kemer gibi bölgelerin altyapıları nedeniyle sıkıntı yaşamadığını anlatan Atasoy, "Finike ve Demre bölgesinde arıtma tesisi çalışmaları yapılıyor. Bu iki ilçe ve çevresi bizim için önemli. Artık oralarda da mavi bayrak dalgalanabilecek. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

ARITMA TESİSLERİ, DERE VE AKARSU REHABİLİTELERİ ÇOK ÖNEMLİ

Lokman Atasoy, Mavi Bayrak kriterleri arasında ilk sırayı alan deniz temizliği olduğunu, bunun için arıtma tesisi yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Dere ve akarsuların rehabilite edilerek kirleticilerin denize ulaşmasının engellenmesi gerektiğine de işaret eden Atasoy, "Aynı şekilde kaçak deşarjlar tespit edilerek önlenmeli. Yağmur suyu kanallarından gelecek kirleticilere karşı önlem alınmalı. Eğer Antalya'nın denizi düşerse her şey düşer. Çünkü Antalya dünyanın dikkatini çeken ön planda olan bir kent. Antalya'da deniz kirliliğinin domino etkisi yaratacaktır. Turizm başta olmak üzere turizmin beslediği alt kolları olumsuz etkilenecek. Sezon öncesi önlem alınsın" diye konuştu.

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