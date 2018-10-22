Turan Mektebi, kültür turizmin hizmetine sunulacak

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Nazımbey Mahallesinde yer alan ve halk arasında jandarma konağı olarak bilinen Turan Mektebini bu yıl sonunda kültür turizmin hizmetine sunulacağını söyledi.

Şehit Nazımbey Mahallesinde yer alan ve Kayseri kültür yapıları içinde önemli eserlerden biri olan ve Turan Mektebini gezerek restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç , "Kayseri Mektebinde Oldum Jandarma türküsüne bahse konu olan mektep Cumhuriyet döneminde Turan Mektebi olarak hizmet vermiştir. 1960’lı yıllarda özel mülkiyete geçen yapı daha sonra bakımsızlıktan virane hale gelmiş olup belediyemizin girişimleri ile yine gelecek uşaklara hizmet vermesi sağlanacaktır. Mimari yapı ve kullanılan malzeme ile tipik bir Kayseri Evi olan Jandarma Konağı, kültür ve turizm odaklı hizmet verecektir. 1896 yılında 100 metrekare zemin üzerine inşa edilen ve zemin artı 2 kat taş yapı olarak yenilenen konakta şu anda aslına uygun olarak onarılma çalışması büyük bir hızla devam etmektedir” dedi.

Kayseri'nin merkezinde yer alan ve birçok tarihi mekana ev sahipliği yapan mahallenin hak ettiği yeri alacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Turan Mektebi binasının Kayseri kültür yolu projesi kapsamında önemli olduğunu ve bu yol güzergahında yer aldığını, Kayseri Lisesi, Kiçikapı Kayseri Evleri kapsamında bulunduğunu sözlerine ekledi.

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