Tüp yüklü kamyonet devrildi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde boş tüp yüklü kamyonet köprülü kavşakta kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, İnegöl’ün Alanyurt bölgesinde meydana geldi. Köprülü kavşaktan Bursa istikametine dönmekte olan İbrahim Ş. yönetimindeki 16 ABL 627 plakalı tüp yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak AVM’nin otopark alanına devrildi. Kaza sonucunda yan yatan araçtan çıkan sürücü şans eseri yaralanmazken, kamyonetin kasasında bulunan tüplerin boş olması olası bir facianın önüne geçti. Kamyonet olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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