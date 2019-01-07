Tünelde zincirleme kaza: 1 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da geçen yıl hizmete açılan Karahisar Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 9. kilometresindeki Karahisar Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından tünel yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.
Kazada yaralanan kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahalede bulunuldu. Maddi hasar oluşan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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