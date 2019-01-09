Tünektepe'ye 790 bin ziyaretçi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik Projesi, hizmete girdiği günden bu yana 90 bini yabancı turist olmak üzere 790 bin kişiyi zirveye taşıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat 2017'de 'Ayaklarınız yerden kesilecek' sloganıyla hizmete açılan Tünektepe Teleferik Projesi bugüne kadar 790 bin kişiyi zirveye taşıdı. Yaklaşık 90 bin yabancı turistin de yararlandığı Tünektepe Teleferik Projesi, yaz kış ziyaretçi akınına uğruyor. Tünektepe, Antalyalıların yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin görüp gitmediği bir destinasyon haline geldi.

UNUTULMAZ LEZZETLERİN ADRESİ

Teleferikle, Sarısu'dan 605 rakımlı zirveye 9 dakikada ulaşım sağlıyor. Ziyaretçilerin zaman geçirdiği Tünektepe'de kahvaltı hizmeti de sunuluyor. Misafirler, kişi başı 20 TL ile serpme kahvaltı yapabiliyor. Aynı zamanda Yörük kültürünün yaşatıldığı kıl çadırların yer aldığı alanda Torosların heybetli manzarası konukları tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Saç üzerinde pişirilen gözleme, bazlama ve tahinli katmer de alternatif olarak sunuluyor. İsteyen ziyaretçiler içerikli kahvaltı tabakları da sipariş edebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET AŞ tarafından işletilen Tünektepe Sosyal Tesisleri, 1706 metre uzunluğundaki teleferik hattında 36 kabinle saate 1200 kişi zirveye taşınıyor. Tünektepe'den Antalya manzarasını izlemek isteyen vatandaşlar teleferikten faydalanabiliyor. Misafirler Sosyal Tesis içindeki ana restoranda pizza, makarna, salata, köfte, hamburger menülerinden de uygun fiyatlarla yararlanabiliyor. Güney terasta yer alan içecek bölümünde dondurma, süt mısır, karlama ve tüm dünya kahvelerinin olduğu zengin bir menü sunuluyor.

FOTOĞRAFLI