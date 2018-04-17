Tünektepe Projesi ihale ediliyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, simgesel özelliğiyle dikkati çeken Tünektepe Projesi'ni 19 Nisan Perşembe günü saat 15.00'de üçüncü kez ihaleye çıkarıyor. İhale belediyenin resmi sitesi 'www.antalya.bel.tr'den canlı yayınlanacak.

Tünektepe Projesi, 19 Nisan Perşembe günü saat 15.00'de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yeniden ihale edilecek. İhale, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni resmi sitesi www.antalya.bel.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak. Tünektepe Turizm Tesisi Yapımı ve İşletilmesi ihalesinde, artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl işletme hakkı bedeli) 1 milyon 660 bin TL + KDV olarak belirlendi. Projenin tahmini toplam yatırım maliyet bedeli ise 35 milyon 746 bin 422 TL.

29 YIL SÜREYLE İŞLETECEK

İhaleyi kazanan yüklenici firma onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesislerin inşaatı ile alan düzenlemelerini yaparak yapım-inşaat süresi de dahil olmak üzere 29 yıl süreyle işletecek. İhale; teleferik alt, üst istasyon yeri işletilmesi, sahilde 6 metrekare büfe, 24 metrekare gölgelik ve 1000 metrekare şezlong alanının işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz devredilmesini kapsıyor.

SİMGESEL TESİS

Antalya'nın 50 yıllık hayali olan teleferik hattının hizmete girmesiyle başlayan Tünektepe Projesi ile 30 odalı bir turistik tesis, seyir terasları ile cazibe merkezi ve yaşam alanı projesi hayat bulacak. Burası halkın da günü birlik ulaşabileceği, istifade edebileceği bir tesis olarak hizmet verecek. Projede 3 Akdeniz fokunun arasında devasa turuncu küre yer alacak. Gece görüntüsü ise Antalya'ya ayrı bir görsellik getirecek.

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