Tünektepe ihalesinde 3'üncü kez sonuç çıkmadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Tünektepe'ye inşa edilecek otelin yanı sıra Tünektepe ile Sarısu arasındaki teleferik ve sahilde 1000 metrekarelik alanın işletilmesi ilişkin 3 ihaleye katılımcı olmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer yolu yönünde, Liman Kavşağı'ndan 6.5 kilometre uzaklıkta, 618 metre yükseklikteki gözde seyir alanlarından Tünektepe'ye yapılacak projenin ihalesini üçüncü kez gerçekleştirdi. Belediye Encümen Salonu'ndaki ihaleye, ilk iki ihalenin aksine katılımcı olmadı. Söz konusu alanla ilgili yeni ihale yapılıp yapılmayacağını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel karar verecek.

İHALE ŞARTNAMESİ

Tünektepe'ye yapılacak yatırımın maliyeti, ihale şartnamesinde 35 milyon 746 bin lira. İhale şartnamesinde yap- işlet- devret modeliyle gerçekleştirilmesi planlanan yatırımda ihaleyi kazanan şirket, belediyeye yıllık 1 milyon 660 bin lira işletim bedeli vererek burayı 29 yıllığına işletme hakkına sahip olacak.

OTEL, TELEFERİK, ŞEZLONG ALANI

Şartnamede 16 bin 600 metrekarelik alanda yapılacak inşaatta, 30 odalı otel yer alıyor. İşletme, aynı zamanda restoran, kafe, büfe, satış ve sergi salonlarını da inşa edecek. Şartnamede, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete alınan 8 kişilik ve tek yöne saatte 1200 kişi taşıma kapasiteli 35 teleferiği de işletme hakkı yer alıyor. Konyaaltı sahilinde, 6 metrekarelik büfe ve 24 metrekarelik gölgelikten oluşan toplam 1000 metrekarelik şezlong alanından meydana gelen yeri de işletilmesi de şartnamedeki maddeler arasında bulunuyor.

ÖNCEKİ İKİ İHALE

Söz konusu alanla ilgili yapılan ilk ihalede 2 firma açık artırıma girmiş, bir firma yıllık 1 milyon 660 bin liraya alanı kiralamıştı. Ancak belediye yönetimi, firmanın 5 yıldızlı bir otel veya tatil köyü olması zorunluluğunu yerine getirmeyeceğinden ihaleyi iptal ettiğini duyurmuştu. 22 Mart'taki ikinci ihaleye de bir firma katılmış, fakat eksik evrak verdiği gerekçesiyle ihale yine sonuçlandırılamamıştı.

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