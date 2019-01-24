Tünektepe'de manzara keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tünektepe Teleferik Projesi tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı tatilciler zirveye çıkarak Antalya'yı kuşbakışı izliyor, fotoğraf çekiyor.

Konyaaltı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tünektepe Teleferik, doyumsuz bir manzara keyfi sunuyor. Sarısu sahilinden 605 metre rakımdaki Tünektepe'nin zirvesine 9 dakika süren yolculuk sonunda ulaşan tatilciler, burada kent manzarasını izliyor. Kişi başı ücretin 15 lira olduğu teleferik hattında toplam 36 kabin hizmet veriyor. 1706 metre uzunluğundaki Tünektepe Telefrik, saatte 1200 kişiyi zirveye taşıyabiliyor. Zirvede Antalya'nın her yanını görme imkanı yakalayanlar, fotoğraf çekerek, gezilerini ölümsüzleştiriyor.

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