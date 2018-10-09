Tunca'da heyelan tehlikesi sürüyor

Arzu ERBAŞ/ARDEŞEN(Rize)() - RİZE'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi karayolunda meydana gelen heyelanı temizleme çalışmaları sürüyor. Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz “ Henüz tehlike geçmedi, vatandaşlarımız can ve mal güvenlikleri için alternatif yollardan ulaşım sağlayabilir” dedi.

Tunca Grup Yolu, Ciriğinci mevkiinde oluşan heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Dün yaşanan heyelan sonrası yamaçtaki toprak ve kaya kütleleri koparak karayoluna doldurdu. Heyelan sebebiyle kapanan yolda ekipler çalışmalarını sürdürürken Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Aytemiz, karayollarının yolu açmak için yoğun bir uğraş verdiğini belirterek “Henüz tehlike geçmediğinden dolayı dikkatli ve güvenli bir şekilde yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Bu sebepten dolayı vatandaşlarımız, can ve mal güvenlikleri için alternatif yollardan ulaşım sağlayabilir. Alternatif yollardan ulaşım sağlanması için de gerekli çalışmalar yapıldı. Tahliye yollar temizlendi ve ulaşıma elverişli hale getirildi. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz “ dedi.