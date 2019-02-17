Tunç Soyer projelerini 26 Şubat’ta açıklayacak

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir projelerini 26 Şubat’ta açıklayacağını söyledi.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçim çalışmalarına Bornova Çamdibi’nde sürdürdü. Soyer, Bornova Adayı Mustafa İduğ’un seçim bürosunu açtı. Açılışta CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Atila Sertel, Mahir Polat, Özcan Purçu, Bornova İlçe Başkanı Asım Güven ve çok sayıda partili de yer aldı. Soyer, İzmir'i Akdeniz çanağının öncü kenti yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kent bir anfi tiyatroya benziyor. Sahnesi körfez olan bir anfi tiyatro. Çok uzun yıllardır o anfi tiyatro ön sıradakilere hizmet etti. Biz persfektifi değiştireceğiz. Bu kentte bir de arka sıradakiler var. Denizi, sahneyi görmeyenler. İzmir’in pastasını arka sıradakiler ile beraber paylaşacağız" dedi.

Tunç Soyer, İzmir projelerini 26 Şubat'ta açıklayacağını dile getirerek, "179 kilometre hafif Raylı sistemi 466 kilometreye uzatacağız. İlk adımlarından biri Bornova, Halkapınar ve Buca olacak. 1 Nisan’dan itibaren yapacağımız işlerden biri de bu olacak. Kişi başına düşen 16,6 metrekare yeşil alan var bunu 30 metrekareye çıkartacağız. Satışa çıkarılan elektrik fabrikasını Büyükşehir Belediyesi alacak ve Tarihi Havagazı Fabrikası’yla entegre olacak şekilde film platosuna dönüşecek ve Türkiye’nin yeni sinema endüstrisi İzmir’e gelecek. Urla'da ileri teknoloji serbest bölgesi ve bir yüksek teknoloji vadisi yapacağız, ABD’deki silikon vadisi gibi. İzmir’den her sene 80- 90 bin göçen beynimizi burada tutacağız ve dünyanın en büyük teknoloji üreten şirketlerini buraya davet edeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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