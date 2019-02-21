Tunç Soyer gönüllüleri çalışmaya başladı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, 'Seçim Gönüllüleri' ile Kültürpark’ta toplantı yaptı. Soyer, geçen günlerde internet sitesinden yaptığı çağrıya binden çok gönüllü başvurmuştu. Gönüllülerin sosyal medya çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, işçiler, çalışanlar ve İzmir için hayali olan pek çok insanın oluşturduğu gönüllüler grubu ile bir araya geldi. Soyer, bir arada yaşam kültürü olmadan adalet ve kalkınmanın da mümkün olmayacağını ifade ederek, demokrasinin farklıları bir arada yaşama sanatı olduğunu söyledi. Yapılacak tüm çalışmaların İzmir’in doğal bir liman olma karakterine yaslanacağı, şehrin özünden ve coğrafyasından besleneceği ve böylelikle İzmir’in yeniden Akdeniz’in kalbi olarak atmaya başlayacağı konusundaki vizyonunu hatırlattı. Toplantı sırasında Tunç Soyer’in bu alanda daha da aktif olması için gönüllülerin ilk olarak sosyal medya çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

İZMİR, ()

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