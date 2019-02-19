Tuna'nın seçim çalışmaları sürüyor

MERSİN, () - MERSİN'DE, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamit Tuna, Osmaniye ve Yusuf Kılıç mahallelerini ziyaret etti.

Halka hitabında, doğru hizmetlerle Toroslar'a değer kattıklarını belirten Tuna, "Kent, kentin sokaklarını arşınlayanlarındır. Doğru hizmetler için kenti doğru tanıyacaksın. Biz de ilgi, bilgi ve takip üçgeninde çalışarak işimizle ilgili olduk. Projelerimiz konusunda bilgili olduk ve hep takip ettik. Toroslar artık sistem olarak üreten bir yapı ile kurumsal kimliğine kavuştu, yaptığımız yatırımlarla 20 kat büyüdü. İlk belediye başkanı olduğumuz 2004 yılında Halkkent mahallemizdeki daire fiyatları 4 bin TL idi. Şimdi ise 150 bin TL'den satılıyor. Hizmet kalitesi ve doğru yaptığımız çalışmalarla her yere değer kattık. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda büyükşehir ölçeğinde Toroslarımıza hizmetlerimizi yayacağız" dedi.

Hamit Tuna, 31 Mart'taki seçimlerde herkesten destek beklediğini de sözlerine ekledi.



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