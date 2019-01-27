Tuna'nın hedefi Mersin'i dünya kenti yapmak

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin'in gelecek dönemde daha da gelişeceğini belirterek, "İnşallah bu kent dünya genelinde tanınan bir kent olacaktır" dedi.

Başkan Tuna, eşi Aydan Tuna ile birlikte MHP Toroslar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın Ayışığı Konferans Salonu'nda düzenlediği kadın şenliğine katıldı. 31 Mart seçimleri için destek isteyen ve tüm kadınların Cumhur İttifakı'nı anlatması gerektiğini söyleyen Tuna, "Toroslarımızın 15 yılda çehresini değiştirdik, kadınlarımıza yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. 31 Mart'tan sonra adayımız Atsız Afşın Yılmaz ile Toroslar'daki bu projelerimiz devam edecek. Kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Çünkü sağlıklı kadın, sağlıklı nesil, sağlıklı nesil de gelecekte sağlıklı toplum demektir. Büyükşehir'in imkanları geniş ve yetkileri daha fazla. 15 yıllık belediyecilik tecrübemizi ve 24 yıllık siyasi deneyimimizi Mersin geneline yaymak istiyoruz. Herkesin sandığa gitmesini istiyoruz. Siz bizim öncü kuvvetimizsiniz. Tüm çevrenizi, hısım ve akrabalarınızı ikna ederek, 31 Mart seçimlerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek, Cumhur ittifakını anlatmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Başkan seçilmesi halinde Mersin'de önemli gelişim ve dönüşümlere imza atacağını vurgulayan Tuna, şunları söyledi:

"Yaşantımızla mütevaziyiz ama projecilikte asla mütevazi değiliz. Ekip arkadaşlarımız ve sizlerle beraber bir yönetişim anlayışı içerisinde, ortak aklı ortaya koymak suretiyle inşallah bu kent sadece ulusal manada değil, dünya genelinde tanınan bir kent olacaktır. Zafer Allah'ın takdiridir ama biz inandık ki o zafer sizin ve o zafer bizim olacak. Rabbim al bayrağın gölgesinden, Cumhuriyetin ışığından ve muasır medeniyet seviyesinin üstünde ülke olma hedefinden bizleri asla eksik eylemesin."



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