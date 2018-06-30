Tuna Mahallesi'ndeki park yenilendi

BORNOVA Belediyesi, Tuna Mahallesi'ndeki Şehit Komando Çavuş Hakan Hastürk Parkı'nı yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.

Bornovalı şehitlerin isimlerini özellikle kendi mahallelerindeki parklarda yaşatmaya özen gösteren Bornova Belediyesi, bu parkların yenilenip isimlerine yakışır hale getirilmesi için de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Tuna Mahallesi 5501 Sokak ile 5502/1 Sokak kesişimindeki yaklaşık 1000 metrekarelik Şehit Komando Çavuş Hakan Hastürk Parkı da tamamen yenilenen parklar arasına katıldı. Yenileme çalışmaları çerçevesinde spor aletleri alanı oluşturuldu, çocuk oyun alanındaki kum havuzu kauçuk kaplama ile değiştirilip alanı genişletilerek daha çok oyuncak konuldu. Bankların ve çöp kovalarının da yenilendiği parkta, tüm bitki dokusu ve çim alanlar yenilenerek daha yeşil bir doku elde edildi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Şehidimizin isminin verildiği parkı, tamamen yenileyerek tekrar vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Bornovamızda bir yandan mevcut parklarımızı yenilerken bir yandan da yeni parklar kazandırıyoruz. İlçemizin daha yeşil, daha yaşanabilir olması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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